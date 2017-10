Politiloggen lørdag 21. oktober 2017

RISØR: Laserkontroll

13.45: UP har gjennomført laserkontroll ved Furumoveien i Risør lørdag. Syv bilister fikk forenklede forelegg for fartsoverskridelser, der høyeste målte hastighet var 67 km/t i 50-sona.

LYNGDAL: Laserkontroll

13.30: UP har gjennomført laserkontroll på E 39 ved Skolandsvannet like vest for Lyngdal. Resultatet ble fjorten forenklede forelegg, der høyeste målte hastighet var 103 kilometer i 70-sona.

KRISTIANSAND: Skadeverk på biler.

11.16: Det er stukket hull på et eller flere dekk på tre-fire biler i Marviksveien. Politiet mottar anmeldelser.

– Hvis noen har gjort observasjoner, ring 02800, sier operasjonsleder Martin Ugland.

GRIMSTAD: Mistanke om promillekjøring.

11.02: En 54 år gammel mann ble stanset av UPs patrulje på Fevik i Grimstad etter mistanke om promillekjøring. Førerkort ble beslaglagt og sak opprettet.

ARENDAL: Utforkjørsel på E 18

10.40: Føreren av en polsk varebil kjørte av veien og havnet i bekken da han skulle plukke opp mobilen fra gulvet. Les egen sak.

AGDER: Forholdsvis rolig natt.

04.00: Politiet melder om en forholdsvis rolig natt til lørdag med en del ordensrelaterte forhold, men ingen alvorlige skader. Tre personer er kjørt til politiarresten i løpet av natten.

– Vi har ikke hatt noen spesielle episoder i løpet av natta. Det er som det pleier, en natt til lørdag: episoder knyttet til helg og uteliv, tildels alkohol, og litt meldinger på trafikale ting og støy. Men ikke noe alvorlig, melder operasjonsleder Linn Andresen i Agder politidistrikt.

ARENDAL: Besittelse av elektrosjokkvåpen

01.00: En person ble pågrepet ved et utested i sentrum for besittelse av elektrosjokkvåpen, trusler og skadeverk på politibil.

– Vi fikk melding om en voksen mann som ble observert ved et utested i Arendal med en våpenlignende gjenstand. Da vi rykket ut viste det seg å være et elektrosjokkvåpen, og da mannen kom med trusler, forulempet tjenestefolkene på stedet og ødela en del på politibilen, ble han pågrepet og kjørt i arrest, forteller operasjonsleder.