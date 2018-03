Ungdomsopprør i Frp etter metoo-håndtering i moderpartiet

Det er fylkesleder Martin Jonsterhaug og økonomiansvarlig Ingeborg Bjørnevik i Hordaland FpU som har gått ut med oppropet. Til sammen har 18 tillitsvalgte fra forskjellige deler av landet stilt seg bak kritikken som framkommer i det, ifølge NRK.

– Vi er bekymret over at partiet i gjentatte enkeltsaker har vist at de ikke evner å ta seksuell trakassering på alvor. I den siste saken mener organisasjonsutvalget at det er brudd på etiske retningslinjer, men sier deretter at det er opp til landsmøtet i FpU å håndtere saken. Det er slik vi opplever det: Heller enn å ta tak i saken selv, så skyver voksenpersonene i partiet saken og ansvaret over på ungdomspartiet, sier Ingeborg Bjørnevik til Adresseavisen.

Også Filter Nyheter skriver om et internt opprør etter håndteringen av den siste metoo-saken i Frp-organisasjonen, mot en sentral tillitsvalg i FpU.

– Opprør

Bystyrepolitiker Mats Ramo i Trondheim tok mandag et oppgjør med egen partiledelse etter at det ble kjent at personen det ble varslet om i den siste metoo-saken, kan fortsette i sine verv etter å ha fått en advarsel fra organisasjonsutvalget.

– Frps håndtering av disse sakene er en skandale. Varslere blir ikke ivaretatt. Den nasjonale tillitsvalgte får fortsette i sine verv, til tross for overveldende bevis, sa Mats Ramo.

«Det er bekymringsfullt at organisasjonsutvalget tilsynelatende ikke evner til å beskytte unge mennesker som ønsker å engasjere seg i ungdomspartiet. Når konklusjonen som foreligger er at de etiske retningslinjene er brutt, mener vi at dette bør få reelle konsekvenser», heter det i oppropet.

Avviser kritikken

Mannen har blant annet sendt meldinger til en 14-åring med spørsmål om sex. NRK kjenner til minst fire varsler mot ham. Han hevder selv overfor kanalen at sexforespørselen var ment som spøk og sier han ikke kjenner seg igjen i flere av historiene, men ikke utelukker upassende oppførsel.

Leder for organisasjonsutvalget i Frp, Helge André Njåstad, sier til Filter at «en streng advarsel» er en «reaksjon som er ganske sterk» overfor mannen, som også har verv i Frp. Han kommenterer ikke oppropet.

– Det vil hefte ved vedkommende at han har en advarsel mot seg. Noen mener det er for mildt, mens noen mener det er for strengt. Sånn er det i alle saker, sier Njåstad, som ikke er enig i at han skyver ansvaret ned på ungdomspartiet i denne saken.

Krever tydelig Jensen

Fylkesleder Martin Jonsterhaug i Hordaland krever nå at partileder Siv Jensen blir tydeligere i spørsmål om seksuell trakassering.

– Jeg savner at partilederen involverer seg i hvordan metoo har påvirket norsk politikk. Jeg hadde håpet å se en tydeligere Siv Jensen som ga klar og tydelig beskjed om at dette finner hun seg ikke i, at dette skal det bli slutt på og at hun gikk i bresjen for å ta ansvar der, sier han.

Finansministerens politiske rådgiver, Petter Kvinge Tvedt, sier til NRK at Jensen ikke er tilgjengelig for kommentar og viser til Njåstad.