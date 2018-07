Fiskedød kan koste Otra kraft flere hundre millioner kroner

I Otra nedstrøms Brokke kraftverk i Valle er fisken borte i flere kilometers lengde. Årsaken er at kraftverket slipper ut vann som inneholder mye mer luft enn ørret og bleke overlever. Det jobbes for å finne løsninger for å stoppe fiskedøden. Løsningene er kostbare.