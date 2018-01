Jensen innrømmer at det ser dumt ut at hun ikke husker

– Jo mer jeg ser inn i denne saken, jo dummere ser det ut, sa Jensen da hun stilte til intervju i Dagsnytt 18 på NRK tirsdag.

– Jeg skjønner at det fremstår som underlig. Men hadde jeg sagt noe annet, ville jeg løyet, sa Jensen på spørsmål om hvordan det er mulig at hun ikke husker et møte på sitt kontor i desember 2012 der daværende Frp-representant Jon Jæger Gåsvatn hevder han ble avbrutt da han ville fortelle om SMS-er der Ulf Leirstein foreslo å ha en 15 år gammel gutt og FpU-medlem med på trekantsex.

Prøvd å fremkalle

Jensen sier at hun har bladd i kalenderen uten å finne spor fra møtet.

På spørsmål om hun har prøvd å fremkalle noe fra hukommelsen, svarer hun:

– Selvfølgelig. Jeg skjønner at dette fremstår som muligens klønete. Men først og fremst er dette alvorlig for de berørte og denne gutten i saken, sier Jensen.

Hun legger til at det gjenstår å se om Leirstein blir ekskludert fra partiet.

– Det aller viktigste er at han ikke lenger har noen tillitsverv. Tidligere hadde vi en brutal praksis for ekskludering. Det kunne handle om personkonflikter, nominasjonsstrid og andre typer ting. Vi har nå hevet terskelen. Det viktigste er hva som er forenlig med å ha tillitsverv, sier hun.

Beklager

Frp-lederen beklager at saken ikke ble håndtert.

– Nå er det helt åpenbart at det verserte rykter og historier som vi ikke grep fatt i. Her har vi åpenbart sviktet, og det er jeg den første til å beklage, sier hun.

Jensen legger til at lærdommen har ført til en refleksjon om at langt mer må gjøres skriftlig når det kommer påstander som innebærer brudd på partiets retningslinjer. Frp-lederen sier videre at hun tror hun ville ha husket møtet ut fra partiets historie og det faktum at det samtidig pågikk en nominasjonsstrid mellom Leirstein og Gåsvatn om en plass på Frps liste i Østfold.

Åtte varsler

Fremskrittspartiet har siden oktober fått inn åtte varsler eller bekymringsmeldinger, inkludert saken som omhandler Ulf Leirstein.

Tidligere har partiet sagt at det dreide seg om fem saker, men tirsdag kunne assisterende generalsekretær Øistein Lid opplyse at tallet er åtte.

Sakene har varierende alvorlighetsgrad, ifølge Lid, som ellers ikke vil besvare noen av NTBs spørsmål om hvor mange personer det gjelder, om flere varsler gjelder samme person, hvilket nivå personene befinner seg på i partiet, når hendelsene skal ha funnet sted eller i hvilken grad man har vært kontakt med varslerne.

– Alle varsler blir behandlet og fulgt opp av vårt organisasjonsutvalg i henhold til våre retningslinjer. Vi kommenterer ikke intern saksgang på varsler/bekymringsmeldinger, svarer Lid.