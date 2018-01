Sigvart Dagsland på bedringens vei

I en e-post til VG forteller manager Jan Sollenes at Dagsland har omfattende bruddskader. Det betyr at han vil avlyse alle konserter fram til ut april. Men han er ved godt mot, og melder at han ser for seg «soignert vandring med stokk i mai», skriver manageren.

På vei hjem fra en konsert på Rena frontkolliderte artisten og bandkollegaene med en annen bil på riksvei 3 i Stange. De tre måtte gjennom omfattende operasjoner og Dagsland fikk omfattende bruddskader.

I en mail til VG mandag opplyser Sollesnes at alle tre nå er utenfor fare, og at Vierli ligger på Ullevål sykehus og Leirvik er på vei til Stavanger sykehus. Dagsland er overført til Haukeland sykehus i Bergen.

Det er uklart hvordan det står til med føreren av den andre bilen.

Karoline Krüger, som er gift med Dagsland, har tidligere takket for omtanken etter mannens bilulykke.