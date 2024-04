Norsk Vind er opptatt av at våre prosjektinitiativ blir konsekvensutredet slik at myndighetene og lokalsamfunnet får nødvendig innsikt til å ta ansvarlige beslutninger.

Ved etablering av vindkraftverk stiller lokalsamfunnet sine arealer til disposisjon for fellesskapet, og det er derfor viktig at en del av verdiskapningen legges igjen lokalt og kan legge grunnlag for arbeidsplasser, forutsigbare inntekter og industri- og næringsutvikling.

Etter endringene i plan- og bygningsloven og energiloven i fjor sommer, kan det nå ikke gis konsesjon til et vindkraftverk før tiltaket er planavklart etter plan- og bygningsloven.

For å fjerne enhver tvil tilknyttet bruk av statlig plan vil Norsk Vind trekke konsesjonssøknaden hos NVE dersom Sirdal kommune fatter et negativt planvedtak uten at det vil få noen rettslige eller negative økonomiske konsekvenser for kommunen.

Vertskommunen har med andre ord full styringsrett over prosjektenes skjebne.