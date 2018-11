KrF-leder i Rogaland beklager at «det ble som det ble»

15 blå og 1 rød delegat reiste til landsmøtet fra Rogaland, selv om én av tre i fylkeslaget støttet rådet om å søke samarbeid til venstre i politikken.

– Resultatet i Rogaland ble ikke bra når man ser hvordan prosessen gikk videre, sier Oddny Helen Turøy til TV 2.

– Vi var for dårlig forberedt. Jeg har beklaget at jeg har vært med på bidra til det, i forhold til at dette kom uventet på oss, sa hun etter et medlemsmøte i Rogaland KrF onsdag.

KrF endte som kjent med å søke samarbeid med dagens regjering, noe 98 delegater stemte for på landsmøtet. Men 90 delegater stemte samtidig for å gå til venstre.

– Jeg har stor forståelse for det mindretallet som føler seg overkjørt. Jeg er veldig lei meg for at det ble som det ble, sier Turøy nå.

Hun presiserer overfor NTB at vedtaket som ble fattet i fylkeslaget, fulgte partiets interne regler.