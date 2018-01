SISTE: Trond Giske vil kjempe for å beholde nestledervervet

Samtidig avslører Giske selv i en Facebook-melding at han vil kjempe for å beholde vervet tross sterke anklager om upassende oppførsel:

«Jeg er fortsatt sykmeldt, og vil takke de mange som har gitt meg støtte, omtanke og tillit i disse dagene. Det setter jeg stor pris på. Jeg håper fremtiden vil vise at jeg er den tilliten verdig.»

Slik avslutter Giske innlegget som forteller at han ikke har tenkt å trekke seg som nestleder tross sterke anklager og ekstrem oppmerksomhet om hans personlige væremåte.

Han varsler også motangrep mot enkelte av varslerne for det han kaller «. flere grunnløse og falske varsler med påstander og beskrivelser jeg på det sterkeste bestrider.»

Dramaet rundt Giske og varslingene om hans kritikkverdige oppførsel, tok en ny dramatisk vending i kveld.

Løsning klar før krisemøte

Ap-ledelsen har jobbet iherdig med en løsning før sentralstyret møtes tirsdag. I kveld ble Giske og Støre ble enige om at han permitteres på ubestemt tid.

Støre sendte deretter ut følgende pressemelding klokken 2100:

Trond Giske fritas fra vervet som nestleder i Arbeiderpartiet på ubestemt tid

– Sentralstyret i Arbeiderpartiet møtes tirsdag for å diskutere situasjonen knyttet til varsler mot nestleder Trond Giske. I lys av den krevende situasjonen partiet står i og sakens karakter er Trond Giske og jeg enige om at han fritas fra vervet som nestleder på ubestemt tid, sier partileder Jonas Gahr Støre.

Dermed er den umiddelbare dramatikken utløst før det ekstraordinære sentralstyremøtet tirsdag.

Utsatt på ubestemt tid

Men det er lite som tyder på at det blir ro i partiet med dette. Det store spørsmålet om hvorvidt Giske kan fortsette som nestleder eller ikke, blir bare utsatt på ubestemt tid. I mellomtiden skal han få gi sin versjon, og sannsynligvis vil også gamle og eventuelle nye varslere måtte bidra med svar og motsvar.

En drøy halvtime etter Støres pressemelding, la Giske selv ut følgende melding på Facebook:

«Jeg har i dag meddelt partileder Jonas Gahr Støre og partisekretær Kjersti Stenseng at slik situasjonen er, ser jeg det som umulig å utøve oppgavene som nestleder i Arbeiderpartiet på en god måte. I samråd med partilederen har jeg derfor kommet til at jeg vil tre tilbake fra denne oppgaven på ubestemt tid. Dette vil bli meddelt sentralstyret i et brev.»

Videre skriver han:

«Jeg vil gjenta min beklagelse for at jeg har påført andre mennesker ubehag og problemer ved min tidligere adferd. Jeg har gjort feil, og har ikke alltid vært bevisst nok på rollen min og hvordan den oppleves. Jeg har stor respekt for dem som deler sine historier, alle varsler skal gis en riktig og grundig behandling.

En grundig behandling innebærer også at jeg får legge frem min versjon. Det er kommet flere grunnløse og falske varsler med påstander og beskrivelser jeg på det sterkeste bestrider. Disse har systematisk vært lekket til mediene, Alvorlige anklager er blitt publisert kun basert på anonyme kilder, kommentert som sannheter, og spredt i sosiale medier. Dette har gjort min og andres situasjon svært vanskelig, og undergraver også tryggheten til reelle varslere.

Jeg forstår at de siste ukene har skapt stor usikkerhet og mange spørsmål. Jeg ser frem til å besvare disse spørsmålene på en god måte. Saken har rammet partiet jeg er glad i, og vært en vanskelig sak å stå i for ledelse og tillitsvalgte. Jeg håper at min beslutning om å tre tilbake gjøre det mulig for Arbeiderpartiet å kunne arbeide med de mange store politiske spørsmål som krever vår oppmerksomhet i tiden fremover.

Jeg er fortsatt sykmeldt, og vil takke de mange som har gitt meg støtte, omtanke og tillit i disse dagene. Det setter jeg stor pris på. Jeg håper fremtiden vil vise at jeg er den tilliten verdig.»

Vil ikke svare

Hva det endelige utfallet blir i Giske-dramaet er det ingen som vet i øyeblikket. Og knapt noen fylkesledere, sentralstyremedlemmer eller andre med posisjoner, innsikt og ansvar i arbeiderbevegelsen ønsker å kommentere den ekstraordinære situasjonen i landets største opposisjonsparti.

Støre ville ikke svare på spørsmål i kveld. LO-leder Hans-Christian Gabrielsen er ikke tilgjengelig, opplyser informasjonssjef Jenny-Ann Hammerø. Leder av Aps kvinnenettverk, Anniken Huitfeldt, besvarte ikke Aftenpostens henvendelser.

I Ap har man sett at Giske-saken tar all oppmerksomhet.

– Vi kan ikke ha denne saken hengende over oss. Det må settes et punktum nå, sa stortingsrepresentant og sentralstyremedlem Lise Christoffersen fra Drammen til NTB mandag ettermiddag.

Da Aftenposten fikk tak i henne i kveld etter pressemeldingen fra Støre, svarte hun slik:

– Jeg hørte dette på radio og vil først få en orientering på sentralstyremøte om hva det betyr at Giske er fritatt for vervet på ubestemt tid, før jeg kommenterer det, sier hun.

Fakta: Dette er Giske-saken Utviklingen i varslingssakene som har dukket opp mot Arbeiderpartiets nestleder Trond Giske den siste tiden: * Dagens Næringsliv skrev 7. desember at Anniken Huitfeldt, som leder Aps kvinnenettverk, på et møte i stortingsgruppen skal ha understreket at rykter om seksuell trakassering kan bli misbrukt i interne maktkamper. Overfor NTB har Huitfeldt presisert at hun har sagt at man skal melde fra hvis man hører om seksuell trakassering, ikke spre rykter om det. * Onsdag 13. desember publiserte Dagens Næringsliv den første saken om at partiledelsen hadde fått «henvendelser om flere saker om oppførselen til Aps nestleder Trond Giske». * Dagen etter fulgte VG opp med en sak om at SMS-er fra Giske til et AUF-medlem i 2011 hadde skapt intern konflikt i partiet. Det ble presisert at nestlederen ikke var anklaget for trakassering. * Fredag 15. desember sa Ap-leder Jonas Gahr Støre til NRKs Politisk kvarter at ut fra det han hadde lest i avisene, måtte han avvise at Giske hadde opptrådt upassende. * I et opprop 20. desember advarte flere profiler i Oslo Ap mot en «giftig partikultur». * Dagen etter kom partiet med en pressemelding der Giske sterkt beklager sin egen oppførsel. Samme kveld stilte han i Dagsrevyen, der han uttalte: «Jeg tror nok at jeg må innse at jeg ikke har vært meg min oppførsel bevisst nok. Det kan dreie seg om ulikhet i maktforhold, aldersforskjell og sosiale sammenhenger med mye alkohol. Jeg har ikke opptrådt på en måte som er i tråd med de verdiene jeg ønsker å opptre etter». * 21. desember kveld ble det kalt inn til et hastemøte i Aps sentralstyre der Støre orienterte om saken. * Fredag 22. desember kommenterte Støre saken overfor pressen. Han uttalte at han ikke har bedt Giske om å gå, men understreket at tilliten til Giske er svekket og at nestlederen har lite å gå på. Samme dag uttalte flere medlemmer i partiet at de mener Giske må trekke seg fra nestledervervet. * Samme kveld skrev Ap-nestleder Hadia Tajik på Facebook at hun var blitt kontaktet av flere som har varslet om Giskes oppførsel. – For meg var varslene rystende lesning, både som menneske, nestleder og jurist, skriver Tajik. * Senere samme kveld skrev Giske på Facebook at han er sykmeldt. – Presset er blitt svært vanskelig å bære. Jeg har i dag mottatt en sykmelding fra min lege, skrev han. * Lille julaften varslet Støre at han innkaller sentralstyre til møte om Giske-saken. Samtidig varslet han et ekstraordinært landsstyremøte i slutten av januar. Sentralstyremøtet finner sted tirsdag 2. januar klokken 13. Kilde: NTB

Sprikende signaler fra ledelsen

Ingvild Kjerkol, stortingsrepresentant fra Nord-Trøndelag og eneste trønder i sentralstyret ved siden av Giske, sier at sentralstyret ikke er innkalt for å avgjøre skjebnen til Trond Giske.

– Det er en vanskelig situasjon for partiet der uttalelsene fra ledelsen har spriket, sier hun til Adressa.

– Kan det bli snakk om å be Trond Giske å trekke seg som nestleder?

– Det er ikke sentralstyret som håndterer varslingssakene. Sentralstyret avgjør heller ikke valg. Vi er innkalt for å bli orientert om disse sakene, og det trenger vi.

– Det er ekstra vanskelig når det gjelder en så sentral tillitsvalgt som Trond, og det er viktig at sentralstyret blir orientert om hvordan varslene blir håndtert, sier hun.

Mange rykter

På landsmøtet i Ap i 2015 ble Trond Giske enstemmig valgt til en av partiets to nestledere. Dette til tross for at ryktene om hans livsførsel var mange. Lederen i partiets kvinnenettverk, Anniken Huitfeldt, innrømmet i et intervju med Aftenposten lørdag at hun har kjent til ryktene i lang tid.

Nå har flere kvinner varslet partiledelsen om en oppførsel de har funnet kritikkverdig, og sakene tas nå på ytterste alvor av partiledelsen. Tirsdag klokken 1300 møtes Aps sentralstyre for å bli informert om, og arbeide for en avklaring på saken som i øyeblikket lammer all ordinær politisk aktivitet i partiet.

Ikke en maktkamp

Giske ble AUF-leder i 1992 og raskt en ledende figur i den interne Nei til EU-opposisjonen i Ap. Han har i flere år vært kjent som en av partiets fremste debattanter og en fryktet politisk motstander. Giske er gjennom årene hyppig nevnt som en fremtidig Ap-leder. Etter valgnederlaget i fjor høst startet spekulasjonene om at Jonas Gahr Støres dager kunne være talte, og at Giske var en som kunne overta. Viljen er det få som tviler på.

Han selv og den øvrige partiledelsen har understreket at det som nå skjer ikke er et uttrykk for maktkamp i partiet.

Dette handler om varslinger om en nestleders klanderverdige oppførsel, er deres budskap.

Kjapt hode

Giske beskrives som svært intelligent og med stor arbeidskapasitet. Kilder viser til at han på Trondheim Katedralskole tok både musikk- og naturfaglinjen samtidig, og fikk «Kongens ur», en ære innstiftet av kong Karl Johan. Uret gikk opprinnelig til fattige og flinke elever. I dag tildeles det fremragende elever med sosialt engasjement.

Kontroversiell lederstil

Få av Giskes kritikere ønsker å uttale seg åpent om hva de mener er problemene med Giskes arbeidsstil og lederegenskaper. Inntrykket av en maktglad politiker har festet seg langt utover Aps rekker. Det kom også til uttrykk da Giske var hovedpersonen i den satiriske romanen Kongepudler, hvor plottet er at han og Ari Behn slår seg sammen for å kaste Jens Stoltenberg og Jonas Gahr Støre.

Ikke fløyenes mann

I begynnelsen av Giskes karrière ble han oppfattet som politisk kontroversiell og en del av partiets venstreside, blant annet med fokus på motstand mot EU.

Han ble valgt inn på Stortinget alt i 1997, ble statsråd i 2000. Og har bestyrt hele tre ulike departementer.

Nå er de fleste av Giskes støttespillere og kritikere enige om at diskusjonene rundt ham handler mer om form og stil enn politisk uenighet.

– Trond står politisk midt i partiet. Han er ikke talerør for noen fløy, uttalte Wegard Harsvik, årelang venn og politisk partner, nå rådgiver for LO-lederen til Aftenposten i september.

I striden etter valgnederlaget oppfattet mange i partiet at Giske fraskrev seg sin del av ansvaret for nederlaget. Det gjeldt ikke minst skatteopplegget, der Ap i valgkampen lovet 15 milliarder kroner i skatteskjerpelse. Etter valget distanserte Giske seg fra skatteopplegget. Dette var også en viktig del av kritikken mot Giske, blant annet fra partiveteran Martin Kolberg.

Fryktet og beundret

Myteomspunnet er ord som brukes om den 51 år gamle trønderen. En person som har vist en fabelaktig evne til å bygge nettverk, ikke minst i fagbevegelsen.

Blant politiske motstandere blir han både beundret og fryktet som kunnskapssterk, en finslepen retoriker og en brutal slugger når det passer.

I partiet og blant politiske kommentatorer fremstilles han som en av de fremste politikeren i sin generasjon.

Men på sentralstyremøte tirsdag kan det være over. Dersom Giske trekker seg som nestleder, vil han trolig forlate sentralstyret. Om han kan fortsette som fraksjonsleder og nestleder i finanskomiteen er usikkert. Vervet fikk han fordi han var nestleder og han danket ut Marianne Marthinsen som hadde jobben i forrige periode og som ønsket gjenvalg.