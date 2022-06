Identifiseringen av de drepte er avklart med deres pårørende, opplyser Oslo politidistrikt.

Kåre Arvid Hesvik var bosatt i Bærum kommune.

Familien sier om Jon Erik Isachsen at han var en kjærlig far som vil bli dypt savnet.

Zaniar Matapour (43) er siktet for drapene på det to, samt for drapsforsøk og terror. Over 20 personer ble skadd da Matapour åpnet ild mot to utesteder og et gatekjøkken.