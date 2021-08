Væpnet politiaksjon i Finsland

KRISTIANSAND: – Vi har kontroll over situasjonen. Han vil ikke komme ut, og vi vil ikke gå inn. Aksjonen har pågått siden i tolvtida i dag, og vedkommende er kjent for politiet fra før, sier operasjonsleder Audun Eide ved Agder politidistrikt.

Fædrelandsvennen har fredag kveld fått tips fra lokalbefolkningen i Finsland om en større politiaksjon. Væpnet politi er på stedet, og mannskaper har blitt fraktet inn til Frigstad-området med to helikoptre. Dette bekrefter operasjonslederen. Han bekrefter også at det er snakk om en person som ble påtruffet tidligere på dagen i området, og at situasjonen har utviklet seg.

Personen skal fredag kveld rundt rundt klokka 22.50 befinne seg i den gamle militærleiren på Hønemyr, og han skal være bevæpnet. Ifølge politiet har de god kontroll på situasjonen.

– Vedkommende er alene. Det er ikke andre personer involvert. Han er kjent for politiet fra før, sier operasjonsleder Eide.