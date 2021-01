Fem ulver skutt på første dag av ulvejakta

Fem ulver ble skutt i løpet av den første dagen med lisensjakt på ulv innenfor ulvesonen. To ulver ble felt i Aurskog-reviret og tre i Kynna-reviret.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

NTB

Totalt skal det felles 13 ulver under lisensjakten.

Dermed er to av tre ulver på kvoten i Aurskog-reviret i Aurskog-Høland skutt, skriver Nationen. Her ble kvoten utvidet fra to til tre ulv onsdag.

Det er i tillegg skutt tre ulver i Kynna-reviret, som hovedsakelig holder til i kommunene Åsnes og Våler i Innlandet. Her ble kvoten økt fra åtte til ti dyr tidligere på dagen fredag, ifølge Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk.

Den første ulven ble skutt i 13-tiden i Åsnes kommune, før de to neste ulvene ble skutt en og to timer senere.

Lisensfellingen innenfor ulvesonen startet 1. januar.