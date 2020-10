Nabolaget redder halloweenfeiringen til Wictoria (8)

Wictoria Nes Marthinsen (t.v.) gleder seg til å feire halloween lørdag. Her står hun sammen med mamma Stine Therese Edvardsen. Foto: Håvard Karlsen

Stine Therese Edvardsen fryktet at koronaen skulle sette en stopper for halloweenfeiringen til sin autistiske datter Wictoria (8). Et innlegg på Facebook snudde alt.

