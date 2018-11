Dro inn 380.000 kroner på misjonsbasar

Hundrevis av mennesker fra hele Setesdal, og noen fra Kristiansand med, tok lodd for 380.000 kroner og dro av gårde med 230 hjemmebakte kaker og minst like mange gevinster av ymse slag da Norsk Luthersk Misjonssamband hadde julemesse på Rysstad soknehus lørdag. Dette er ny rekord for den 35 år gamle julemessa.