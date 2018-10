Politiet: – Vi har nå konkludert med at vi står ovenfor en drapssak

Oslo-politiet innkalte til en pressekonferanse klokken 21 mandag kveld om hendelsen som skjedde i et leilighetskompleks i Arbos gate, rett ved Majorstuen skole.

– Vi har nå konkludert med at vi står overfor en drapssak, sier Grete Lien Metlid på en pressekonferanse ved 21-tiden mandag kveld.

Tidligere på dagen opplyste politiet til Aftenposten at de ikke visste om det var snakk om et drap, men at de betraktet saken som et mistenkelig dødsfall.

Metlid opplyser at de er i en innledende fase av etterforskningen.

– Vi vet pr. nå ikke hva som er årsaken og hvem som kan knyttes til hendelsen. Ingen er altså pågrepet, mistenkt eller siktet i saken. Etterforskningen pågår for fullt, sier Metlid på pressekonferansen.

– Den drepte er en person vi ikke kjenner fra tidligere. Ingen opplysninger vi har om vedkommende, tilsier at han skulle bli utsatt for en kriminell handling, sier Metlid.

Olav Olsen

Kamerat fant vennen knivstukket

Det er en ung, norsk mann i 20-årene som er drept. Han bodde i leiligheten sammen med tre kamerater.

Han ble funnet av en kamerat som kom hjem og fant ham knivstukket og med skader, opplyser politiet på pressekonferansen. Vennen meldte fra til AMK, som varslet videre til politiet klokken 12.15.

Da ambulansepersonellet var på plass fem minutter senere, erklærte de ham død på stedet.

De tre kameratene har alle blitt avhørt av politiet.

– Vi har kommet i kontakt med alle, og alle har vært inne her og gitt viktig informasjon til politiet. Alle er blitt avhørt som vitner i saken, sier Metlid.

Hun opplyser at de har kommet i kontakt med «de aller nærmeste» av de pårørende.

Olav Olsen

Lette med flere patruljer

Politiet opplyste klokken 12.34 på Twitter at de hadde fått melding om det som skulle være en knivstikking. Da ble det opplyst at skadeomfanget var uklart.

24 minutter senere kom meldingen om at personen som skulle være knivstukket, var død.

«En person er bekreftet død. Vi jobber med å få klarhet i hva som har skjedd og er i søk etter formentlig gjerningsperson. Vi snakker med vitner på stedet, og venter på kriminaltekniske undersøkelser. Vi vil komme tilbake med mer info etter hvert», skrev politiet på Twitter.

Politiet sendte flere patruljer til stedet etter å ha fått melding om hendelsen.

– Vi snakker med vitner på stedet og søker etter en formentlig gjerningsperson, sa Aune til Aftenposten ved 13.45-tiden.

Politiet oppfordrer folk som kan ha sett mistenkelig oppførsel eller blodige personer på stedet i morgentimene og i timene i forkant av drapet i 12-tiden, om å melde fra til politiet på telefonnummer 02800.