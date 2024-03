– Det er i snitt mer nordlys rundt høstjevndøgn og vårjevndøgn, skriver fagsjef for romforskning Pål Brekke ved Norsk romsenter i en epost til Forskning.no

Brekke forklarer at jordas magnetiske poler under høst- og vårjevndøgn står i rett vinkel mot strømmen av solvinden, noe som gjør solvinden og solstormer mer effektive. Det blir da en optimal stilling for å motta ladde partikler fra sola og dermed generere kraftig nordlys.

Nordlyset skapes når stormer av ladde partikler fra sola treffer magnetfeltet som strekker seg rundt jordkloden. Partiklene følger magnetfeltet innover mot polområdene. Når solpartiklene treffer luften i atmosfæren, lager de lyset som vi kan se på himmelen.

Brekke understreker imidlertid at det ikke finnes noen garantier for at nordlyset blusser opp rundt jevndøgnene. Alt avhenger nemlig av sola.

– Nordlysaktiviteten følger solas aktivitetssyklus. Hvert ellevte år gjennomgår sola en periode med høy aktivitet, kalt solmaksimum, etterfulgt av omtrent fem år med en roligere periode, kalt solminimum. Under solmaksikum er det mange solstormer, og under solminimum er det færre.

Avslutningsvis tenner han håpet for ivrige nordlysjaktere.

– Akkurat nå er vi nær solmaksimum og har derfor opplevd usedvanlig mye nordlys denne vinteren.