Politiet i London pågrep tirsdag en kvinne i 60-årene og siktet henne for bistand i forbindelse med drapet på Martine. Pågripelsen skjedde i bydelen Westminster i London tirsdag morgen. Hun er siktet for å ha bistått en ettersøkt forbryter, skriver politiet i en pressemelding.

Kvinnen satt tirsdag i politiets varetekt i London. Faren til Martine, Odd Petter Magnussen, sier til VG i 22-tiden tirsdag at kvinnen er løslatt, og viser til britisk politi som kilde.

– Politiet hevder å ha veldig god kontroll på hennes bevegelser og føler seg sikre på at hun ikke vil forlate landet, sier han til avisen.

Han har fått opplyst kvinnens eksakte alder og mener å vite hvem hun er.

– Er det personen jeg tror det er, snakker vi om et gjennombrudd i saken.

Milliardærsønnen Farouk Abdulhak er siktet og internasjonalt etterlyst for drapet på den 23-årige studenten Martine Vik Magnussen i London natt til 14. mars 2008. Abdulhak forlot Storbritannia dagen etter at Magnussen ble drept. Han reiste til Egypt og siden til Jemen som ikke har noen utleveringsavtale med Storbritannia.

Framskritt

Metropolitan Police i London omtalte pågripelsen av kvinnen tirsdag formiddag som et betydelig framskritt i etterforskningen.

– Farouk Abdulhak bør være klar over at denne saken ikke vil forsvinne. Jeg og mitt team vil fortsette arbeidet, og bruke alle muligheter, for å forfølge ham og bringe ham tilbake til Storbritannia. Hans status som ettersøkt, vil bestå, og vi vil ikke hvile vår innsats i å søke rettferdighet for Martines familie, uttalte etterforskningsleder Jim Eastwood ved Metropolitan Police.

Han opplyste at Martine Vik Magnussen familie er informert om utviklingen i saken.

– Selv om dette er et positivt steg framover, gjenstår det fremdeles mye arbeid, sa Eastwood.

– Helt ukjent

Faren til Martine sa tidligere tirsdag til Nettavisen at personen var helt ukjent for ham og familien.

– Jeg har aldri hørt om henne før. Dette er uansett veldig interessant. Vi får håpe at dette skaper ny framgang i saken. Vi har jobbet veldig intenst i alle disse årene for å skape alternative veier for å bringe denne saken framover.

Han skal til London neste uke i forbindelse med årsmarkeringen for drapet.

– Da får jeg kanskje vite mer fra politiet om avhøret av kvinnen som pågår nå, og gjennomsøkningen av hennes leilighet. Dette er en veldig interessant utvikling, sa han.

Psykisk belastning

– Jeg regner med at hun skal i et avhør enten i dag eller en av de nærmeste dagene. Det bidrar jo til en stor psykisk belastning for Farouk Abdulhak, sa advokat Patrick Lundevall-Unger, som leder stiftelsen Justice for Martine, til NTB, etter nyheten om pågripelsen.

Advokaten ble informert om pågripelsen tirsdag morgen, men har så langt ikke fått så mye mer informasjon.

14. mars er det 14 år siden studenten fra Asker ble voldtatt og drept i London. Hun hadde vært ute med venner og feiret gjennomført eksamen da hun ved 2-tiden om natten forlot et utested sammen med Farouk Abdulhak. Han var hennes medstudent ved Regent's College og bodde i leilighetskomplekset der Magnussen ble funnet drept og forsøkt gjemt under grus og stein to dager senere.

– Det er en veldig stor utvikling. Dette betyr at Scotland Yard jobber intenst for å få fram nye tråder, sier advokaten.