– NFO kommer i løpet av dagen til å kontakte NHO Luftfart der vi vil fremlegge en skisse til løsning basert på at vi reduserer vårt lønnskrav betydelig mot at vi får beholde fagforeningsretten for teknikere i administrativ stilling og teknikere under utdanning, skriver organisasjonssekretær Arne Persson Normann i NFO i en pressemelding.

Natt til søndag trådte NHOs lockout i kraft, noe som betyr at NFOs 450 flyteknikere ikke får lov til å komme på jobb.

NFO mener NHO har tatt lite initiativ til samtaler og dialog for å finne en løsning på konflikten.

– Vi er svært skuffet over at NHO Luftfart fortsatt ikke viser noe initiativ til å oppta dialogen med NFO for å avtale videre forhandlinger med formål å komme til en enighet. Det er helt fra starten kun NFO som har tatt initiativ til alle forhandlinger knyttet til denne konflikten, skriver Normann.

– Flere av de kommersielle selskapene driver omfattende omdisponeringer av personell og overtidsbruk for å dekke opp for personell tatt ut i streik. Vi mener det er streikebryteri, skriver han.