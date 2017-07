109.000 per måned fra Stortinget

OSLO/ARENDAL: I oktober er det slutt på hennes åtte år lange stortingskarriere. Hun har krav på etterlønn fram til jul. Men fordi hun i tillegg har meldt seg ut av FrP, får hun også tilskudd for å være sitt «eget parti». Dette tilskuddet er på 31.797 kroner per måned. Etterlønna er på 77.500 kroner per måned, skriver Agderposten tirsdag.

Tilskuddet er ment til å drifte det å være stortingsrepresentant, men Godskesen har valgt å søke støtte selv etter at hun er ferdig.

Forholder seg til regelverket

– Jeg forholder meg til regelverket. Jeg kunne tenke med en studiereise til New York. Dessuten vil jeg trenge tilskudd til reiser, research til taler og muligens litt engelsk oversettelse, sier Godskesen til Agderposten.

Hun legger til at tilskuddet fra Stortinget ikke går til henne personlig, men til utgifter forbundet med å være stortingspolitiker.

– Jeg har kun søkt om støtte som er ment til å hjelpe meg med mitt politiske arbeid. Jeg har ikke søkt om noe mer eller mindre, sier Godskesen til Fædrelandsvennen.

Fakta: Dette sier reglene Stortinget kan gi partigruppene støtte for at gruppene skal kunne drive sin virksomhet. Støtten er todelt. En del går til gruppen. En del er avhengig av antall representanter i gruppen. Representanter som melder seg ut av sitt parti kan søke om å få halvparten av tilskuddet som går til hver representant. Partiet mister 100 % av tilskuddet for den representanten som melder seg ut. Tilskuddet per representant er for tiden 63.958 kroner per måned. Kilde: stortinget.no / Agderposten

– Litt spesielt

Parlamentarisk leder i Fremskrittspartiet, Harald Tom Nesvik, synes det er det litt spesielt at Godskesen velger å søke støtte også etter at hun er ferdig som stortingsrepresentant.

– Vi registrerer at regelverket er som det er og forholder oss til det, men det er litt spesielt at Godskesen velger å søke støtte også etter at hun er ute av Stortinget, sier han til Agderposten.

Tilbake til lokalpolitikken

Nå satser Godskesen å komme seg inn i lokalpolitikken igjen i løpet av de neste to årene. Hjembyen, Arendal, får dermed politikeren tilbake igjen.

– Jeg var lokalpolitiker i Arendal i seks år før jeg begynte på Stortinget. Det blir morsomt å komme tilbake igjen. Der kommer man litt nærmere folk, og det er lettere å ta saker helt lokalt, forteller hun til Fædrelandsvennen.