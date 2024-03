– Jeg kan ikke annet enn å si unnskyld. Jeg synes bare det er trist, sier Bollestad i et intervju med podkasten «Størst av alt?».

Ifølge VG sier partilederen unnskyld for at folk ikke har opplevd at det har vært plass til dem i KrF, og viser til behandlingen av ungdomspartiet KrFU sin homofile leder som trakk seg på 1990-tallet.

Homofiles rettigheter har vært et stridsspørsmål i partiet i flere omganger, blant annet i 2018 da det vakte sterke reaksjoner at familiepolitisk talsperson Geir Jørgen Bekkevold viet et lesbisk par som prest.

– Jeg tror av og til at Vår Herre rister på hodet av bakkemannskapet sitt på jorden. Vi gjør Gud mindre raus enn den han er – ofte blir troen ja og nei, sier Bollestad i podkasten.