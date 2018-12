Meldingen om brannen kom like før klokka 11 mandag formiddag, og nødetatene rykket ut til boligfeltet. Det er ikke fare for at brannen skal spre seg til andre bygninger.

– Det søkes nå med røykdykkere i boligen etter en person nummer to som er savnet etter brannen, sier operasjonsleder Bård Einar Hoft i Innlandet politidistrikt til NRK.

Ifølge politiet er pårørende er varslet.