Frp vil ha Hagen til Nobelkomiteen

Med solid flertall gikk stortingsgruppa onsdag inn for at Hagen skal erstatte partiets tidligere representant Inger-Marie Ytterhorn i Nobelkomiteen.

– Hagen har lang politisk erfaring, et veldig sterkt ønske om å bekle vervet og ikke minst det engasjementet som trengs. Så vi mener at han er veldig godt egnet, sier Frps parlamentariske leder Hans Andreas Limi.

– Vi skal ikke glemme at Carl I. Hagen fortsatt har en ganske sentral posisjon i partiet, føyer han til.

Mye støy

Det har allerede vært reist betydelige spørsmål ved Hagens valgbarhet, ikke minst fordi han er valgt som vararepresentant til Stortinget.

– Innstillingen utfordrer den forståelse partiene på Stortinget har hatt om hvem som bør velges som medlem av Nobelkomiteen. Det har vært en praksis gjennom mange år at sittende stortingsrepresentanter ikke bør velges av hensyn til Nobelkomiteens uavhengige stilling, sier stortingspresident Olemic Thommessen (H) i en pressemelding.

Mange mener det er naturlig at dette også gjelder vararepresentanter, skriver han.

Frp har på sin side konkludert med at det ikke foreligger formelle hinder for at Hagen kan velges til komiteen. Ifølge Limi kan en eventuell dobbeltrolle håndteres ved at Hagen ikke møter i Nobelkomiteen i perioder der han er møtende stortingsrepresentant, blant annet i Forsvars- og utenrikskomiteen.

Hagens kandidatur blir nå oversendt til valgkomiteen på Stortinget, som skal foreta den endelige innstillingen av medlemmer til Nobelkomiteen. Første trinn i prosessen er et møte i valgutvalget, som består av de parlamentariske lederne

Uvanlig situasjon

Siden Frp i kraft av sin størrelse har rett på et medlem av Nobelkomiteen, er det ikke vanlig for andre partiet å legge seg opp i hvem som pekes ut. Så langt har imidlertid både Ap og Venstre sagt tydelig nei til Hagen.

Ap-leder Jonas Gahr Støre sendte onsdag brev til de andre parlamentariske lederne på Stortinget og ba dem si nei til Hagen.

– Behovet for å markere et tydelig skille mellom norske myndigheter og Nobelkomiteen har ikke avtatt. Tvert imot. Etter vårt syn gir det et feil signal dersom et varamedlem til Stortinget velges til medlem av Nobelkomiteen, skriver Ap-lederen i brevet.

Det er et syn Venstre stiller seg bak.

– Frp må forholde seg til de regler og kutymer som gjelder, og da kan man ikke velge Hagen, sier Venstre-leder Trine Skei Grande til NTB.

Også SV finner saken problematisk, bekrefter partileder Audun Lysbakken overfor NTB, mens både Sp og KrF sier de ikke vil kommentere andre partiers valg av kandidater.

Kan miste plassen

Dermed kan det oppstå en svært uvanlig situasjon på Stortinget. Tradisjonen er at partiene velger sine medlemmer til Nobelkomiteen og at Stortinget enstemmig slutter seg til disse valgene. Nå kan imidlertid valgkomiteen komme med en delt innstilling, noe som kan ende med kampvotering mellom ulike kandidater i salen.

I ytterste konsekvens kan et nederlag i Stortinget bety at Frp partiet mister sitt sete i Nobelkomiteen. Limi sier imidlertid at han ikke frykter at Frp kan gå på en smell ved at Stortinget vender tommelen ned for Hagen.

– Vi har gjort vårt valg, og jeg forutsetter at de andre partiene respekterer det, slår han fast.

Det er foreløpig uaktuelt for Frp å finne en annen kandidat.