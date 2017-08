Ap-topper tror ikke KrF-flørt er årsak til krisemåling

Ap-toppene måtte forholde seg til partiets dårligste måling på fire år tirsdag, da Norstats måling for NRK viste en nedgang på hele 5,9 prosent og en oppslutning på bare 27,1 prosent.

Ap har hatt en jevn nedgang på målingene siden oktober i fjor, men har falt særlig den siste måneden. Sjokkmålingen på 27,1 prosent er det foreløpig bunnpunktet i utviklingen. Flere analytikere har spekulert på om partiets tilnærming mot Kristelig Folkeparti (KrF) kan ha ført en del Ap-velgere mot partiene lenger til venstre. Både SV (+0,8) og Rødt (+0,6) øker noe i NRKs måling, økningen er imidlertid innenfor feilmarginen, så det er ikke sikkert at den er reell.

Aps nestleder Trond Giske tror ikke KrF-flørten har vært utslagsgivende for målingene.

– Nei, jeg tror at blant Ap-velgerne, så er KrF ganske spiselig. Husk at Gro Harlem Brundtland fikk alle sine statsbudsjett gjennom ved hjelp av KrF og at vi har en lang historie med å samarbeide med KrF. Det jeg tror flere av våre velgere heller har vært skeptisk til, er et samarbeid med Venstre. Men nå har Venstre ettertrykkelig lukket døra til oss, og det tror jeg mange av våre velgere var glade for. Men det er viktig at det var Venstre som gjorde det. Vår dør har stått åpen, men de lukket den, sier Giske til NTB.

Tror KrF velger Høyre/Frp

Giske og Ap-leder Jonas Gahr Støre presenterte onsdag Aps skoleløfter for den neste perioden på Nordpolen skole i Oslo. Støre sier han synes det er vanskelig å si om tilnærmingen til KrF har hatt betydning for nedgangen på målingen.

– Men la meg være veldig tydelig på vårt budskap, det er å få et flertall for de partiene som vil bytte ut denne regjeringen. KrF har vært tydeligst på at de ønsket en ny regjering, derfor har ikke Ap lukket døren. Men KrF ser nå ut til å gå veien mot Høyre og Frp. Det betyr at folk som skal stemme KrF, må vite at de kan få mer Høyre og Frp, sier Støre, som understreker at han helt har avskrevet et samarbeid med Venstre.

Støre tror heller ikke hans kontante avvisning av et regjeringssamarbeid med Miljøpartiet De Grønne (MDG) og Rødt tidligere i sommer, har bidratt til de dårlige målingene, og sier det er nyttig for velgerne å få en avklaring på spørsmål om regjeringssamarbeid. Han understreker samtidig at han fint kan samarbeide med Rødt og MDG fra sak til sak på Stortinget.

Optimistiske

Støre er overbevist om at den nedadgående trenden for partiet nå vil snu, og peker på at det er først nå valgkampen har begynt for folk flest.

-Tidligere har vi også strevd noe med å få fram konfliktlinjene og spissen i forskjellen mellom oss og regjeringspartiene. Det mener jeg nå er veldig tydeliggjort med utspillene våre på eldre og ungdom. Framover er det klare valg befolkningen må ta. De valgene har tidligere blitt glattet litt over ved at regjeringen pøste på med oljepenger, mener Støre.

– Vi skal snu trenden ved å si at skole og eldreomsorg er mye viktigere enn skattekutt, Og er du enig i det, så må du stemme på oss, sier Trond Giske, og legger til:

– Vi er optimistiske og i godt humør. På de fleste målingene har det vært rødgrønt flertall.

En ny måling InFact har gjort for Arbeiderpartiet, og som ble offentliggjort onsdag, viser også et annet bilde. Der får Ap 31,3 prosent oppslutning og det er igjen rødgrønt flertall, skriver A BC Nyheter.