Det var Fellesforbundet som begjærte forhandlingene for avsluttet, melder forbundet i en pressemelding.

– Vi har hatt konstruktive runder med motparten, men forhandlingene går ikke raskt nok fremover. Nå trenger vi at det bores dypere i kravene og blir større fremdrift. Derfor tar vi nå oppgjøret videre til mekling, sier Fellesforbundets leder Jørn Eggum.

Forbundets krav i årets lønnsoppgjør er blant annet økt kjøpekraft og en etter- og videreutdanningsreform.

Nå som forhandlingene er brutt, er det klart at partene må ha hjelp fra Riksmekleren for å komme videre. Torsdag ettermiddag møtes de hos Riksmekleren for å planlegge frivillig mekling.

– Når vi opplever at vi ikke kommer videre med kravene våre, må vi har Riksmeklerens hjelp. Jeg ser fram til å komme videre i arbeidet, sier Eggum.

Fellesforbundet har i forbindelse med bruddet også meldt plassoppsigelse 32.108 medlemmer Fellesforbundet organiserer på Industrioverenskomsten. Dette er første steg på veien til å kunne ta ut medlemmene i streik ved konflikt.

Fellesforbundets leder Jørn Eggum og fungerende administrerende direktør Knut E. Sunde i Norsk Industri møter Riksmekleren klokken 15.00 torsdag ettermiddag.