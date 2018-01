Høyre, Frp og Venstre er enige – slik lister partilederne opp sine seire

Etter sondering gjennom høsten og to ukers forhandlinger ble det søndag ettermiddag klart: Erna Solbergs regjering blir utvidet. Venstre rykker inn. Den fire år gamle, blåblå Høyre-Frp – regjeringen omdannes til en blågrønn trepartiregjering med tre kvinnelige partiledere i front.

– Dette er politikk på sitt beste, sa Solberg da hun sammen med Frp-leder Siv Jensen og Venstre-leder Trine Skei Grande stolt la frem Jeløy-plattformen.

– Jeg vil takke Erna og Siv for at de har muliggjort en grønnere og rausere politikk, sier Venstre-leder Skei Grande.

Et forslag til ny regjeringsplattform ble klart gjennom intense forhandlinger til langt inn i lørdagsnatten. En 80-siders plattform er resultatet. På mange felt står Venstre og Frp langt fra hverandre politisk, særlig på innvandringsfeltet og i klimapolitikken.

Grande la vekt på Erna Solbergs lederegenskaper i innspurten.

Venstres seire

Grande listet opp Venstre-seirene slik:

Vern av Lofoten, Vesterålen og Senja.

Kamp mot barnefattigdom med blant annet gratis kjernetid i barnehage og SFO.

Inkluderingsdugnad for å få flere i arbeid.

Integreringsløft.

Økt antall kvoteflyktninger.

Rusreform.

Tredeling av foreldrepermisjon.

Egen personvernkommisjon.

Frps seire

– For oss har alltid politikken vært viktigst, ikke hvem som sitter i regjering, åpnet Frp-leder Siv Jensen.

Hun listet opp følgende Frp-seire:

Mer vei.

Bedre eldreomsorg.

Restriktiv innvandringspolitikk. Økte språkkrav og hevet krav til norsk statsborgerskap.

Forbud mot niqab i barnehage og utdanningssituasjoner.

Mer politi og mer trygghet i det norske samfunnet.

Kutt i eiendomsskatten og det generelle skattetrykket.

– Ja, det har vært dragkamper. Men summen av det Frp får gjennom er større enn det vi ville fått til uten å forhandle med Venstre, sier Jensen.

Innfører DNA-tester

Frps innvandringspolitisk talsmann Jon Helgheim sier det er en god plattform som ville føre til ytterligere forbedringer av innvandrings- og integreringsfeltet.

– Vi innfører bruk av DNA-tester i alle familiegjenforeningssaker. Det blir strengere krav til forsørgerevne, og begrensninger på hvor mange som kan få familiegjenforening, sier han.

I tillegg skal det satses på «aktivitetsplikt» for å få ytelser fra det offentlige, og stilles strengere krav til at innvandrere skal lære norsk.

– Heldekkende plagg som niqab skal også forbys i undervisningssituasjoner, sier Helgheim.

Intense forhandlinger

Fra klokken 11 søndag satt landsstyrene i Frp og Venstre og sentralstyret i Høyre i møter på tre forskjellige adresser i Moss og omegn for å ta stilling til resultatet.

De hadde ikke anledning til å file på enkeltformuleringer. Spørsmålet var om de ville godta eller forkaste det partienes forhandlere var blitt enige om gjennom nesten to ukers krevende tautrekking.

Seks hovedpunkter

Solberg sa at plattformen tar opp seks utfordringer for Norge:

Omstille norsk økonomi for vekst og flere arbeidsplasser. Oppfylle Norges klimaforpliktelser. Skape et inkluderende arbeidsliv. Sikre gode velferdsordninger, med flere yrkesaktive i jobb. Avskaffe fattigdom, og redusere utenforskapet. Innføre et integreringsløft, hvor arbeidslivet står helt sentralt.

Ifølge statsministeren skal ingen gå ut av grunnskolen uten å kunne lese og skrive skikkelig. Hun varslet også et yrkesfagløft, en ambisjon om skape pasientenes helsetjeneste, reform av eldreomsorgen og innføring av pakkeløp for flere typer behandling i helsevesenet.

Frp-politiker var i tvil

Mazyar Keshvari, leder i Oslo Frp, åpnet på forhånd for å stemme mot regjeringsplattformen. Men han stemte også for avtalen til slutt:

– Det som var viktig for oss er at det var et resultat som klart og tydelig tok innover seg valgresultatet der Frp er over tre ganger så store som Venstre. Og at Frps kjernesaker fortsatt vil være gjenkjennelige for våre velgere, sier han.

I tillegg sier han at avtalen er «strategisk viktig at fordi den er en erkjennelse av at man ikke kan ha ikke-sosialistisk regjering uten Frp».

– Det kan bidra til å pulverisere Aps innflytelse i norsk politikk i lang tid fremover når enda ett ikke-sosialistisk parti har valgt å gå i regjering, sier han.

