NRK: Fant familiens valp innesperret i huset

Det er nye opplysninger fra åstedet der Anne-Elisabeth Hagen (68) forsvant.

Familien hadde nettopp fått en valp av rasen Whippet da Hagen forsvant fra hjemmet sitt 31. oktober i høst.

Da ektemannen Tom Hagen kom hjem skal han ha funnet valpen innestengt i et rom i huset, ifølge NRK.

– Kan være bevismateriale

Hunden kan være viktig bevismateriale i saken, fordi DNA fra gjerningspersonene kan ha smittet over på den.

– Har gjerningsmannen håndtert hunden, kan DNA ha smittet over, sier Kittil Haugen til NRK. Han er pensjonert politimann og tidligere hundefører.

Politiet vil ikke bekrefte eller avkrefte om de har gjort undersøkelser av hunden i forbindelse med etterforskningen.

Mer enn 500 tips

Det er fortsatt ukjent hva som skjedde da Hagen forsvant fra hjemmet sitt på Fjellhamar i Lørenskog i fjor høst.

Det ble funnet en lapp med krav om løsepenger i kryptovaluta i huset, men det skal ikke ha vært tegn til innbrudd i huset.

Etter at saken ble offentlig kjent, har politiet bedt publikum om tips i saken, blant annet om mistenkelige innkjøp av kvinneprodukter.

Så langt har det kommet inn mer enn 500 tips. Politiet bekrefter at det inkluderer konkrete tips om hvor skjulestedet til de antatte kidnapperne kan være. Politet har tidligere sagt at de er åpne for at dette både kan være innenfor og utenfor Norges grenser.

Vurderer søk i vannet

Det er fortsatt ikke kommet noen livstegn fra Anne-Elisabeth Hagen. Da saken ble kjent i mediene hadde hun vært borte i 71 dager.

Politiet sier nå at de vurderer å gjennomføre søk i Langvannet ved familiens bolig på Lørenskog.