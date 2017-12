Løgnaslaget: - Ville vært en ære å bli dømt

Rettssaken er den tredje i rekken for Hodne. Fra før er hun dømt til å betale 7.000 kroner i bot for brudd på diskrimineringsloven etter å ha nektet en hijabkledd kvinne adgang til frisørsalongen. Den saken gikk helt til Høyesterett. Hodne forsøkte også å få retten til å forby revygruppas bruk av begrepet «nazifrisør», men uten å få medhold.

Når krever Hodne inntil 200.000 kroner i oppreisning fra hvert av medlemmene i revygruppa som kalte henne «nazifrisør» i sangen om «en hårsår frisør fra Bryne». Forestillingen «Løgnasevangeliet» ble sett av 25.000 tilskuere.

Ingen fangeluer

Løgnaslaget vurderte å troppe opp i retten iført fangeluer, slik de gjorde da Hodne ville stoppe bruken av ordet «nazifrisør», men droppet dette denne gangen. Gruppa består av Per Inge Torkelsen, Dag Schreiner og Rune Andersen.

– Jeg ville tatt det som en ære å bli dømt. Det ville vekket internasjonal oppsikt, og vi ville blitt historiske, sier Rune Andersen til Stavanger Aftenblad på vei inn i rettssalen.

Hodnes advokat Per Danielsen mener at det finnes en klar praksis fra menneskerettighetsdomstolen om at man ikke behøver å måtte tåle den type beskyldninger.

– Man skal ikke beskyldes for noe man ikke er, sier han, og mener at det finnes grenser også for ytringsfriheten.

– Her kolliderer ytringsfriheten med retten til personvern, sier Danielsen til avisen.

– Hodne pådriver for oppmerksomhet

Løgnaslagets advokat Brynjar Meling pekte i retten på at det er Merete Hodne selv som er pådriver for at saken har fått den oppmerksomheten i mediene som den har fått.

– Hadde ikke Hodne selv gått til diverse medier med denne saken, hadde innslaget blitt mellom dem som var til stede i salen under revyen. Det er Hodne som har gjort den påståtte ærekrenkelsen kjent utover revyveggene, sa Meling under sin innledning i tingretten.

Det er satt av tre dager til rettssaken.