Det gjøres flere lettelser og endringer i koronatiltakene. Endringene vil gjelde fra midnatt natt til fredag 14. januar.

Her er noen av de viktigste endringene:

Den nasjonale skjenkestoppen fjernes. Det innføres skjenkestopp fra klokken 23. Man må senest klokken 23.30 slutte å drikke alkohol på skjenkestedet. All skjenking skal skje ved bordene.

Regjeringen gjør enkelte endringer i TISK-strategien. Testing skal i større grad erstatte karantene. Øvrige nærkontakter har ikke lenger karanteneplikt.

Videregående skole får grønt nivå, men kommunene kan gjøre egne vurderinger.

Kravet om gult nivå i skoler og barnehager oppheves. Men det anbefales gult nivå der smittesituasjonen tilsier det.

Det innføres flere lettelser for idretten, spesielt for barn og unge.

Offentlige arrangementer innendørs begrenses til 200 på tilviste plasser og 30 på ikke tilviste plasser.

Tidligere torsdag kom Helsedirektoratet og FHI med deres anbefalinger. Disse kan du lese her.

Det er én måned siden regjeringen gjeninnførte nasjonale tiltak mot koronaviruset.

Dette er alle koronatiltakene som gjelder fra midnatt Avstand og sosial kontakt Alle anbefales å holde 1 meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære

Anbefalingen om 1 meters avstand gjelder ikke for barn i barnehage og på barneskole

Anbefalingen om avstand gjelder ikke for voksne som arbeider med barn, unge og sårbare grupper

Alle bør tenke gjennom hvor mange nærkontakter man har samlet sett

Anbefaling om å redusere antall nærkontakter, men ikke isoler deg

Man bør ikke ha flere enn 10 gjester hjemme ut over egen husstand.

Barnehagebarn og barneskoleelever (egen kohort) er unntatt fra anbefalingen om antallsbegrensning

Det anbefales god ventilasjon/lufting i situasjoner der man oppholder seg i samme rom med personer som ikke er hustandsmedlemmer eller tilsvarende nære

Anbefaling om å treffe andre utendørs når det er mulig

Anbefaling om å unngå håndhilsning

Personer med risiko for alvorlig sykdomsforløp og uvaksinerte voksne bør skjerme seg, herunder være spesielt forsiktige med, eller unngå: store forsamlinger og samlinger på serveringssteder hvor det erfaringsmessig blir vanskelig å holde avstand og unødvendige reiser til områder med mye smitte. Denne gruppen bør likevel ikke isolere seg. Det er viktig med noe sosial kontakt

Anbefaling om å unngå bruk av kollektivtransport ved trengsel Munnbind Påbud om bruk av munnbind når det ikke er mulig å holde minst 1 meter avstand i butikker, kjøpesentre, serveringssteder, kollektivtransport, taxi og innendørs stasjonsområder. Påbudet gjelder også for ansatte med mindre det er tatt i bruk fysiske barrierer.

Det er ikke krav til munnbind mens man sitter ved et bord på serveringssted. Organisert idretts og fritidsaktiviteter Fritidsaktiviteter bør gjennomføres utendørs så langt det er mulig. Barn og unge under 20 år: Utendørs aktiviteter kan gjennomføres som normalt

Anbefalt gruppestørrelse innendørs omtrent 20 personer eller etter klasse/kohort

Aktivitet innendørs kan gjennomføres med kontakt der det er nødvendig Voksne over 20 år: Innendørs er det anbefalt maks 20 personer og 1 meters avstand. Ved intensiv trening bør det tilrettelegges for 2 meters avstand

Voksne kan utøve aktivitet utendørs som normalt, med kontakt der det er nødvendig

Toppidrett kan gjennomføres som normalt med smitteverntiltak. Barnehager, skoler og SFO Ikke lenger forskriftsfestet nasjonalt tiltaksnivå på gult i barnehager, barne- og ungdomsskoler og SFO.

Ikke lenger forskriftsfestet nasjonalt tiltaksnivå på rødt i videregående skoler

Fortsatt krav om smittevernfaglig forsvarlig drift

Nasjonal anbefaling om gult nivå i barnehager og barne- og ungdomsskoler der smittesituasjonen lokalt tilsier det, men kommunene må gjøre egne vurderinger etter den lokale situasjonen.

Nasjonal anbefaling om grønt nivå i videregående skoler og i voksenopplæring, men kommunene må gjøre egne vurderinger etter den lokale situasjonen.

Jevnlig testing i skoler og barnehager skal i større grad benyttes i områder med høyt smittetrykk.

Kommunene bes om å følge utviklingen i smittesituasjonen og justere tiltaksnivået i tråd med utviklingen. Barnehager og skoler må ha beredskap for rask overgang til strengere tiltaksnivå. Høyere utdanning Fortsatt krav om smittevernfaglig forsvarlig drift

Høyskoler, universiteter og fagskoler anbefales å tilrettelegge for mer fysisk undervisning.

Forbehold om at generelle smittevernråd følges: lufting, avstand og være hjemme ved symptomer.

Forutsatt at det er tilstrekkelig tilgang til tester, anbefales det å legge til rette for jevnlig testing av studenter. Tester bør utdeles til studenter og det bør være enkel tilgang til tester på campus.

Mindre grupper/oppgaveløsning/seminarer i klasserom bør begrenses til maks 30 personer med 1 meters avstand. Avstandsanbefalingen kan fravikes der det er nødvendig for gjennomføringen av undervisningen.

For undervisning i større auditorium gjelder antallsbegrensningen for offentlige arrangementer med faste tilviste sitteplasser, og kravene i smittevernfaglig forsvarlig drift. Arbeidsliv Påbud om at arbeidsgivere sørger for at ansatte jobber hjemmefra dersom dette er praktisk mulig og ikke til hinder for viktig og nødvendig virksomhet på arbeidsplassen, blant annet virksomhet for å ivareta barn og sårbare grupper.

Hjemmekontor og munnbind gjelder ikke for tjenester der dette er til hinder for at ansatte kan utføre nødvendige og lovpålagte oppgaver i møte med sårbare grupper og barn og unge.

Anbefaling om 1 meters avstand

Anbefaling om munnbind om det ikke er mulig å holde avstand, med mindre det er tatt i bruk fysiske barrierer som bruk av skillevegger eller liknende.

Påbud om å bruke munnbind gjelder i noen publikumsrettede deler av arbeidslivet. Se omtale nedenfor under "Munnbind".

Det anbefales god ventilasjon/lufting i situasjoner der man oppholder seg i samme rom over tid med personer som ikke er hustandsmedlemmer og tilsvarende nære. Arrangementer og sammenkomster Det stilles krav til smittevern, avstand og munnbind.

Begrens sosiale sammenkomster og arrangement du deltar på

Private arrangementer/sammenkomster på offentlig sted, leide/lånte lokaler: Innendørs: Maks 30 personer, maks 50 personer ved minnestund. Utendørs: Maks 50 personer. Munnbindpåbud for publikum innendørs.

Offentlige arrangementer innendørs: Uten faste tilviste plasser: Maks 30 personer. Med faste tilviste plasser: Maks 200 personer. Munnbindpåbud for publikum.

Ingen anbefaling om å utsette eller avlyse arrangementer innendørs knyttet til organiserte fritidsaktiviteter som samler barn og unge under 20 år fra ulike steder.

For lagidretter anbefales kun enkeltvise kamper, og ikke turneringer, cuper m.v. For individuelle idretter anbefales det å begrense gruppestørrelsen på konkurransene.

Utøverne og eventuelt støttepersonell ved innendørs offentlige kultur- eller idrettsarrangementer hvor barn og unge under 20 år utøver aktiviteten, regnes ikke med i det totale antallet personer som kan være til stede på arrangementet.

Det er unntak fra avstandskravet for utøverne på innendørs kultur- og idrettsarrangementer.

Utendørs arrangementer tilknyttet organisert kultur-, idrett- og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 kan skje uten antallsbegrensning for deltakerne og med et nødvendig antall voksne. Dersom det er flere enn 100 personer til stede, skal det ikke tilrettelegges for publikumsområder eller bruk av innendørs fasiliteter med unntak av toalettfasiliteter. Kollektivtransport Anbefaling om å unngå bruk av kollektivtransport ved trengsel.

Krav om munnbind dersom man ikke kan holde 1 meters avstand.

I taxi er det påbud om bruk av munnbind for både passasjer og sjåfør. Serveringssteder Skjenkestopp fra klokken 23.00 på steder med skjenkebevilling, og man må senest klokken 23.30 slutte å drikke alkohol på skjenkestedet.

Skjenking skal skje ved bordene.

Serveringsstedet skal sørge for at alle kan holde 1 meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.

Krav om munnbind der det ikke er mulig å holde meteren, unntatt mens man sitter ved bordet.

Plikt til å registrere gjester som samtykker til det. Karantene og testing Nærkontakter som er hustandsmedlem eller tilsvarende nær den smittede skal i smittekarantene i 10 døgn etter siste nærkontakt.

Disse skal så snart som mulig teste seg med selvtest, antigen hurtigtest gjennomført av helsepersonell eller PCR-test. Ved negativt testresultat fra slik test tatt tidligst 7 døgn etter nærkontakten kan karantenen avsluttes.

Karanteneplikten gjelder ikke personer som har gjennomgått covid-19 siste tre måneder.

Karanteneplikten gjelder ikke personer som fikk oppfriskningsdose minst 1 uke før nærkontakten, og som tester seg daglig med selvtest, antigen hurtigtest gjennomført av helsepersonell eller annenhver dag med PCR-test i 7 døgn etter nærkontakten.

I tillegg gjelder enkelte særskilte unntak for blant annet nøkkelpersonell i kritiske samfunnsfunksjoner.

Øvrige nærkontakter har ikke karanteneplikt, men anbefales å teste seg 3 dager etter nærkontakt, og ny test 2 dager senere (dag 5). Vær ekstra oppmerksom på symptomer i 10 dager. Ved symptomer: Bli hjemme og test deg. Smittevernfaglig forsvarlig drift Smittevernfaglig forsvarlig drift innebærer krav om å sørge for at det er mulig å holde minst 1 meters avstand til personer som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nære, og at virksomheten har utarbeidet rutiner for god hygiene, godt renhold og lufting.

Påbud om smittevernfaglig forsvarlig drift for barnehager, skoler og annen opplærings- og utdanningsvirksomhet.

Fornøyelsesparker, lekeland, spillehaller og lignende skal holde stengt

Treningssentre, svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng, bowlinghaller og liknende kan holde åpent for maks 20 personer ved innendørs gruppetrening.

Følgende virksomheter skal drives smittevernfaglig forsvarlig for å kunne holde åpent: Bibliotek, bowlinghaller, museer, bingohaller, svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng, treningssentre, kjøpesentre, butikker, varemesser, midlertidige markeder og lignende.

Med unntak av bibliotek, museer, butikker og kjøpesentre skal virksomhetene registrere kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det.

Bransjeveiledere bør overholdes for bl.a. treningssentre og svømmehaller. Det betyr i praksis at det blir strengere krav til smittevern. Innreise – ankomst Norge Alle reisende må i utgangspunktet registrere seg før ankomst til Norge.

Alle reisende må i utgangspunktet teste seg ved ankomst Norge.

Reisende som ikke kan dokumentere med verifiserbart koronasertifikat at de er fullvaksinerte eller har gjennomgått covid-19 siste 6 måneder, må i utgangspunktet i tillegg teste seg før avreise til Norge.

Reisende som ankommer fra et land med karanteneplikt og som ikke kan dokumentere med verifiserbart koronasertifikat at de er fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19 siste 6 måneder, må i utgangspunktet i innreisekarantene. Kilde: Regjeringen

«Smittetoppen ligger foran oss»

Samtidig som regjeringen nå letter på koronatiltakene, brukte statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) taletiden på å minne om at pandemien langt ifra er over.

– Vi må fortsatt ha tiltak som reduserer kontakten, så vi bevarer kontrollen på pandemien. Fremover vil smitten øke raskt, men færre blir alvorlig syk, sa Støre.

Ifølge statsministeren ligger smittetoppen fortsatt fremover i tid. Den gode nyheten er at omikron gir mindre alvorlig sykdom enn andre varianter av koronaviruset. Derfor er sannsynligheten mindre for å bli innlagt på sykehus med omikron.

– Jobben nå er å sikre at smitten ikke stiger så raskt at helsetjenesten overbelastes, sa Støre.

Han sa også at det kan bli nødvendig å stramme inn igjen dersom smittetallene og belastningen på helsevesenet øker.

– Selv om vi nå åpner noe opp, må vi ta hensyn til at vi lever i en pandemi med et svært smittsomt virus, sa han.

Regjeringen fjerner den nasjonale skjenkestoppen. Foto: Heiko Junge / NTB

Endrer strategien

Når regjeringen går inn for mindre karantene til fordel for mer testing, er det for å skjerme kommunene, sa helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

– Dagens TISK-strategi er veldig krevende for kommuner. Vi oppfordrer til at smittede i større grad smittesporer selv. Det letter pressett på kommunene, sa Kjerkol.

Hun ønsker at kommunene skal bruke mer av sin kapasitet til å håndtere mer kritiske deler av smittehåndteringen.

– Dermed kan de bruke ressurser på utbruddshåndtering i helse- og omsorgstjenesten og smittesporing i sårbare grupper, skriver Kjerkol.

I en pressemelding på Helsedepartementets nettsider, skriver regjeringen at de har prioritert barn og unge i de nye lettelsene.

– Målet er at skoler og barnehager skal være mest mulig åpne, sa kunnskapsminister Tonje Brenna under pressekonferansen.

– Vi anbefaler grønt nivå på videregående skoler og i voksenopplæringen, og gult nivå for barnehager og grunnskoler. Kommunene kan beslutte tiltaksnivå etter smittesituasjon, sier Støre i pressemeldingen.

Kunnskapsminsiteren opplyste at endringene i skolesektoren trer i kraft natt til lørdag.

Nærmere normalen for barn og unge

Regjeringen åpner også for at all utendørs aktivitet kan gå som normalt for barn og unge under 20 år.

– Nå kan man gjennomføre cuper, turneringer, skirenn og forestillinger som samler barn og unge, sa kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Innendørs anbefaler regjeringen at det maks er 20 personer som kan trene sammen.

– Det er viktig at vi gir barna våre mulighet til fellesskap, tilhørighet og læring som fritidsaktiviteter bidrar til, sier Trettebergstuen.

Trettebergstuen oppfordret også folk til å bruke kulturtilbudene. Regjeringen har nå åpnet opp for 200 personer på offentlige arrangementer innendørs, dersom det er faste plasser.

– Det er fortsatt krevende tider for kulturlivet, men vi er på rett vei, sa hun.

Følger ikke anbefalinger om å erstatte karantene

Helsemyndighetene anbefalte at regjeringen gjorde endringer i karantenereglene. Regjeringen fulgte anbefalingene kun delvis. Der Helsedirektoratet og FHI mente at karantene kunne erstattes av testing, så har regjeringen opprettholdt dette for husstandsmedlemmer og øvrige nærkontakter.

Karantenereglene er nå:

Nærkontakter som er husstandsmedlem eller tilsvarende nær den smittede skal i smittekarantene i 10 døgn etter siste nærkontakt.

Disse skal så snart som mulig teste seg med selvtest, antigen hurtigtest gjennomført av helsepersonell eller PCR-test. Ved negativt testresultat fra slik test tatt tidligst 7 døgn etter nærkontakten kan karantenen avsluttes.

Karanteneplikten gjelder ikke personer som har gjennomgått covid-19 siste tre måneder.

Karanteneplikten gjelder ikke personer som fikk oppfriskningsdose minst 1 uke før nærkontakten, og som tester seg daglig med selvtest, antigen hurtigtest gjennomført av helsepersonell eller annenhver dag med PCR-test i 7 døgn etter nærkontakten.

I tillegg gjelder enkelte særskilte unntak for blant annet nøkkelpersonell i kritiske samfunnsfunksjoner.

Øvrige nærkontakter har ikke karanteneplikt, men anbefales å teste seg 3 dager etter nærkontakt, og ny test 2 dager senere (dag 5).

– Om kort tid legger vi opp til at husstandsmedlemmer kan teste seg i stedet for å gå i karantene, sier Kjerkol.

Vil vurdere koronasertifikat

Helsedirektoratet og FHI mener pr. i dag det ikke er hensiktsmessig å innføre koronasertifikat etter dagens regler.

Men regjeringen har gitt de i oppdrag å vurdere konkrete forslag til hvordan det kan tas i bruk på arrangementer og serveringssteder.

– Regjeringen er positiv til å differensiere mer mellom vaksinerte og uvaksinerte og vil derfor vurdere dette når det blir mulig å lette ytterligere på tiltakene. Det blir ikke innført strengere forskriftsfestede smitteverntiltak for uvaksinerte enn vaksinerte nå, sier Kjerkol.

FHI mener koronasertifikat ikke kan brukes innenlands basert på EUs løsning.

Begrunnelsen er at enkelte grupper kan få ugyldig sertifikat fordi det har gått for lenge siden de var smittet, eller fordi de ikke har fått 3. dose. De «kan føle seg tvunget til å ta “unødvendig” oppfriskningsdose».

Helsedirektoratet vurderer at innenlands bruk av koronasertifikat kan ha smittevernfaglige gevinster, men at den endelige avveiningen av fordeler og ulemper i stor grad må være en politisk vurdering.

– De vurderingene vil være klar om kort tid, sier Kjerkol.

– Vi er nå inne i en ny fase av pandemien.

Slik startet statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) pressekonferansen torsdag kveld. Regjeringen gjør flere endringer og lettelser i koronatiltakene. Disse vil tre i kraft fra midnatt natt til fredag 14. januar.

Her er noen av endringene:

Den nasjonale skjenkestoppen fjernes. Det innføres skjenkestopp fra klokken 23. Man må senest klokken 23.30 slutte å drikke alkohol på skjenkestedet. All skjenking skal skje ved bordene.

Regjeringen gjør enkelte endringer i Tisk-strategien. Testing skal i større grad erstatte karantene. Øvrige nærkontakter har ikke lenger karanteneplikt.

Videregående skole får grønt nivå, men kommunene kan gjøre egne vurderinger.

Kravet om gult nivå i skoler og barnehager oppheves. Men det anbefales gult nivå der smittesituasjonen tilsier det.

Det innføres flere lettelser for idretten, spesielt for barn og unge.

Offentlige arrangementer innendørs begrenses til 200 på tilviste plasser og 30 på ikke tilviste plasser.

Tidligere torsdag kom Helsedirektoratet og FHI med deres anbefalinger. Disse kan du lese her.

Vil ikke åpne opp helt

Samtidig som regjeringen nå letter på koronatiltakene, brukte Støre taletiden på å minne om at pandemien langt ifra er over. Derfor var det uaktuelt med ytterligere frislipp, ifølge Støre.

– Vi må fortsatt ha tiltak som reduserer kontakten, så vi bevarer kontrollen på pandemien. Fremover vil smitten øke raskt, men færre blir alvorlig syk, sa Støre.

Smitten vil øke raskt, men færre vil bli syke. Det var budskapet fra statsminister Jonas Gahr Støre under pressekonferansen torsdag kveld. Foto: Terje Bendiksby, NTB

Ifølge statsministeren ligger smittetoppen fortsatt fremover i tid. Den gode nyheten er at omikron gir mindre alvorlig sykdom enn andre varianter av koronaviruset. Derfor er sannsynligheten mindre for å bli innlagt på sykehus med omikron.

– Omikron er ikke mulig å stoppe, men vi ønsker å dempe toppen, sa helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap).

Statsministeren advarer om at det kan bli nødvendig å stramme inn igjen dersom smittetallene og belastningen på helsevesenet blir for stor.

Regjeringen fjerner den nasjonale skjenkestoppen. Foto: Heiko Junge / NTB

Lettelser for barn og unge

Regjeringen anbefaler nå grønt nivå på videregående skoler, og gult nivå for barnehager og grunnskoler. Kommunene kan selv bestemme tiltaksnivå i tråd med smittesituasjonen de opplever.

Kunnskapsminister Tonje Brenna opplyste under pressekonferansene at endringene i skolesektoren trer i kraft natt til lørdag.

– Målet er at skoler og barnehager skal være mest mulig åpne, sa Brenna.

Regjeringen åpner også for at all utendørs aktivitet kan gå som normalt for barn og unge under 20 år.

– Nå kan man gjennomføre cuper, turneringer, skirenn og forestillinger som samler barn og unge, sa kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Innendørs anbefaler regjeringen at det maks er 20 personer som kan trene sammen.

Følger ikke anbefalinger om å erstatte karantene

Helsemyndighetene anbefalte endringer i karantenereglene. Regjeringen fulgte anbefalingene kun delvis. Der Helsedirektoratet og FHI mente at karantene kunne erstattes av testing, har regjeringen opprettholdt dette for husstandsmedlemmer og øvrige nærkontakter.

Karantenereglene er nå:

Nærkontakter som er husstandsmedlem eller tilsvarende nær den smittede skal i smittekarantene i 10 døgn etter siste nærkontakt.

Disse skal så snart som mulig teste seg med selvtest, antigen hurtigtest gjennomført av helsepersonell eller PCR-test. Ved negativt testresultat fra slik test tatt tidligst syv døgn etter nærkontakten kan karantenen avsluttes.

Karanteneplikten gjelder ikke personer som har gjennomgått covid-19 siste tre måneder.

Karanteneplikten gjelder ikke personer som fikk oppfriskningsdose minst en uke før nærkontakten, og som tester seg daglig med selvtest, antigen hurtigtest gjennomført av helsepersonell eller annenhver dag med PCR-test i syv døgn etter nærkontakten.

I tillegg gjelder enkelte særskilte unntak for blant annet nøkkelpersonell i kritiske samfunnsfunksjoner.

Øvrige nærkontakter har ikke karanteneplikt, men anbefales å teste seg tre dager etter nærkontakt, og ny test to dager senere (dag fem).

– Om kort tid legger vi opp til at husstandsmedlemmer kan teste seg i stedet for å gå i karantene, sa Kjerkol.

Strategien er å skjerme kommunene. Planen er at de isteden kan bruke ressurser på å håndtere utbrudd i helse- og omsorgstjenesten. Smittesporing blant sårbare grupper blir også en prioritet for kommunene.

– Vi oppfordrer til at smittede i større grad smittesporer selv. Det letter presset på kommunene, sa Kjerkol.

Vurderer koronasertifikat

Helsedirektoratet og FHI mener pr. i dag det ikke er hensiktsmessig å innføre koronasertifikat etter dagens regler.

Men regjeringen har gitt de i oppdrag å vurdere konkrete forslag til hvordan det kan tas i bruk på arrangementer og serveringssteder.

– Regjeringen er positiv til å differensiere mer mellom vaksinerte og uvaksinerte og vil derfor vurdere dette når det blir mulig å lette ytterligere på tiltakene. Det blir ikke innført strengere forskriftsfestede smitteverntiltak for uvaksinerte enn vaksinerte nå, sa Kjerkol.

FHI mener koronasertifikat ikke kan brukes innenlands basert på EUs løsning.

Begrunnelsen er at enkelte grupper kan få ugyldig sertifikat fordi det har gått for lenge siden de var smittet, eller fordi de ikke har fått 3. dose. De «kan føle seg tvunget til å ta «unødvendig» oppfriskningsdose».

Helsedirektoratet vurderer at innenlands bruk av koronasertifikat kan ha smittevernfaglige gevinster, men at den endelige avveiningen av fordeler og ulemper i stor grad må være en politisk vurdering.

– De vurderingene vil være klar om kort tid, sa Kjerkol.