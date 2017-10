Regjeringen viderefører støtten til Human Rights Service

Det fremkommer i Justis- og beredskapsdepartementets budsjettkapittel om « tilskudd til nasjonale ressursmiljø ».

Antirasistisk senter får 2,175 millioner kroner og Norsk organisasjon for asylsøkere får 2,63 millioner kroner fra den samme budsjettposten. Ingen av tilskuddene til de 16 organisasjonene som til sammen får vel 24 millioner kroner, er foreslått endret siden i fjor.

Human Rights Service (HRS) har fått skarp kritikk etter at de i begynnelsen av oktober oppfordret folk over hele landet til å fotografere muslimer og sende dem bildene, i den hensikt å «dokumentere den kulturelle revolusjonen».

Etter at organisasjonen satte i gang fotoprosjektet, sa Høyre til Dagbladet at de ville se nøye på statsstøtten til organisasjonen.

Da det mandag ble klart at regjeringen stanser statsstøtten til Islamsk Råd Norge, spurte flere seg om det samme ville skje med støtten til HRS. Flere partier har flere ganger tatt til orde for at støtten bør stanses, og det er flertall på Stortinget for å kutte statsstøtten til HRS.

Under trontaledebatten på Stortinget onsdag forsvarte statsminister Erna Solberg (H) støtten til organisasjonen.

– Det er litt av demokratiets pris at vi også finansierer våre kritikere, sa Solberg.

Hun la til at diskusjonen må handle om bredden i debatten, og at det vil være et nytt prinsipp om man skal finansiere bare det man liker.