SØGNE: – De er så flinke. Jeg er så imponert!

Rektor ved Søgne videregående skole, Kari Brunvatne Kleivset ser på det nye gårdshuset som blir reist. Det er byggteknikk-elever fra Tangen videregående skole som står for arbeidet.

Fakta: Søgne videregående skole Det skal bygges ny videregående skole på Tangvall i Søgne, hvor skolen vil ha sin hovedaktivitet. Deler av praksisarealene for naturbruk blir værende på Søgnetunet, hvor det nå pågår et omfattende bygningarbeid. Ferdigstillelse av bygg og utearealer er planlagt til i skoleåret 2019/2020. Prosjektet har et budsjett på 47 mill inklusiv MVA. Bygging av ny videregående skole på Tangvall skal etter planen starte i 2020, og stå klart til bruk i 2024. Skolen har røtter tilbake til 1895 da landbruksskolen i Søgne åpnet. I dag har Søgne videregående skole 110 elever og 23 lærere. Når den nye skolen på Tangvall står klar skal skolen kunne ta imot 600 elever. Skolen disponerer et område på rundt 3000 dekar.

I høst startet arbeidet med nye lokaler til naturbrukundervisningen i Søgne. Fra 2024 skal skolens hovedaktivitet flyttes til Tangvall.

Deler av naturbruksundervisningen blir værende på Søgnetunet når den nye skolen står ferdig, men det skal gjøres betraktelige endringer på området. I hovedsak skal så å si all gårdsaktiviteten samles rundt et gårdstun. De gamle drivhusene er allerede revet, og nye er i ferd med å reises.

Færre kyr

Det er politisk vedtatt at andelen årskyr på skolen skal reduseres fra 30 til 5 eller 6. Tvedestrand og Åmli videregående skole, avdeling Holt skal spesialisere seg på gårdsbruk og har et stort automatisert fjøs. I Søgne skal de spesialisere seg på hest og undervisning i hagebruk og skogbruk.

– Det nye fjøset vil være for lite til å være automatisert, så der kommer vi til å drive mindre automatisert, presiserer Kleivset.

Når elevene kommer til Vg2 og skal spesialisere seg, vil de tilbringe mye av tiden på enten Holt eller i Søgne. Det er 1,5 time å kjøre mellom de to skolene.

– Det er et ønske fra skolens side at vi skal ha overnattingsplasser på Tangvall for de 10 elevene som må reise fra Holt til oss. Elevene må vite at de har et trygt sted å bo, mener rektoren.

– Vemodig

Når Fædrelandsvennen besøker Søgne videregående skole, er store deler av området en byggeplass.

– For mange i bygda er det vemodig at bygg rives, for dette har vært en god arbeidsplass i Søgne, og ikke minst er det mange elever som har gått her.

De gamle brakkene fra krigen er allerede revet, og traktorgarasjen er bygd om til et gårdsverksted med et eget undervisningsrom for elevene på skogbruk.

– Det er meldt snø i dag, så vi håper at vi kan få bygget tett i løpet av dagen, sier Kai Tore Flottorp.

Han er avdelingsleder for bygg og anleggsteknikk ved Tangen videregående skole. 14 elever fra byggteknikk har jobbet med å reise gårdshuset i høst. I tillegg har fem elever fra fagopplæringen jobbet med prosjektet.

– Det er veldig bra at vi kan jobbe med dette. Vi lærer alt fra betongarbeid til tømring, sier Patrick Lindstrøm Senum (17).

Byggingen skal etter planen være ferdig i mai. Da skal huset romme teknisk rom, undervisningsrom, samt garderober.

Første skole med aktiv stall

I tillegg skal det bygges ny stall og nytt fjøs på området. Søgne videregående skole blir den første skolen i landet som får det som kalles aktiv stall.

– Det er en automatisert stall der alle hestene går ute i en stor innhegning. De kan søke ly under en slags gapahuk. Maten får de gjennom et foringssystem som kommuniserer med en brikke på hesten. Brikken sørger for at hesten ikke får for mye av for eksempel kraftfor, forteller Kari Brunvatne Kleivset.

– Hvordan reagerte elevene på stallen?

– Da vi først presenterte dette var dette ganske nytt, og mange var skeptiske. Mange av elevene kommer med egne hester og sa at hesten deres ikke var robust nok, eller ikke kom til å gå så godt sammen med andre hester.

Derfor blir den eksisterende stallen stående til bruk for elevenes hester. I den aktive stallen blir det plass til 18 skolehester. Området blir også delt i to, slik at man har muligheten til å skille hester som ikke går så godt sammen. I tillegg vil det komme et lite bygg med plass til fem tradisjonelle bokser for hestene.

Arbeidet på stallen og fjøset starter etter sommeren.

