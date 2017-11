Politikere ber kolleger fortelle om trakassering

– Den siste tiden har vi hørt mange historie fra filmbransjen, mediebransjen, kulturlivet og næringslivet. Men i politikken er det ingen som har tatt kontakt, sier Huitfeldt til VG.

– Men det er naivt å anta at det ikke skjer, sier Høyres Tina Bru.

Historier om seksuell trakassering og overgrep har økt i omfang i Norge den siste uken i kjølvannet av emneknaggen #metoo, som ble tatt i bruk av den amerikanske skuespilleren Alyssa Milano på Twitter i oktober.

I Norge har blant andre radio- og TV-profilen Aleksander Schau kommet med flere konkrete eksempler på overgrep og misbruk i norsk mediebransje og kulturliv. Bru og Huitfeldt tror politikken har lært av tidligere erfaringer, og de forteller om holdningsarbeid i ungdomspartiene og på lokalt nivå.

– Jeg tror det er viktig at vi i likestillingsarbeidet fremover fokuserer på holdninger. Hvis du lever i en villfarelse om at det å være ekkel er greit, hvor går grensen? Hvis en slibrig kommentar ikke korrigeres, er faren at det skapes en grobunn for verre ting senere, sier Bru.

– Det er viktig at vi snakker om disse tingene, og nå når vi har fått denne si ifra-kulturen håper vi de som sitter inne med opplevelser tar kontakt. Si ifra til en tillitsvalgt du stoler på, oppfordrer de i fellesskap.

Skuespillere

I film- og teaterbransjen har det kommet et stort opprop. I fredagens Aftenposten deles 40 historier, både fra etablerte og ferske kvinnelige skuespillere. De skriver at de har utspilt seg på både filmsett, på teatre, i castingsituasjoner, lydinnspillinger og i det sosiale miljøet rundt norsk underholdningsbransje.

Det kommer etter at en lukket gruppe på Facebook samlet nesten 400 norske kvinnelige skuespillere i løpet av to døgn. Der kunne de utveksle sine historier, noe som har resultert at flere historier deles.

– Vårt mål med dette oppropet er ikke å henge ut eller navngi enkeltindivider. Hvem som har gjort hva, er ikke poenget. Det viktige er å komme ukulturen til livs. For å komme dit, må vi begynne å snakke om det som skjer, skriver de.

Ikke alle som har undertegnet oppropet, har selv blitt utsatt for overgrep.

UiO-rapport

For ett år siden varslet en rapport at flere ansatte skal ha sluttet ved Det juridiske fakultet i Oslo etter sextrakassering. Rapporten er ennå ikke publisert.

Fakultetet ved Universitetet i Oslo bestilte selv rapporten som ble levert i november i fjor, men som ikke har blitt publisert fordi den ifølge fakultetet og forskningsetisk utvalg bryter med anonymitetsreglene, skriver Klassekampen.

I rapporten står det at både kvinner og menn fortalte om hendelser der særlig yngre kvinner i midlertidige stillinger hadde opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet, spesielt fra eldre mannlige professorer. Ifølge rapporten skal flere kvinner ha valgt å slutte som følge av dette.

– Det er kjempealvorlig og uholdbart hvis dette stemmer. Det er mange midlertidig ansatte i vitenskapelige stillinger, og de jobber ofte flere år i en sårbar situasjon hvor de er avhengige av det faglige miljøet rundt seg, sier Kaja Sandelmann, som er tillitsvalgt i Norsk Tjenestemannslag ved fakultetet.