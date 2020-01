Ferie­penge-bomben i HV: Staten anker til Høyeste­rett

Lagmannsrettens dom innebærer at innsatsstyrken ikke kan opprettholdes i sin nåværende form, skriver Regjeringsadvokaten, og antyder at alternativet er lovendring. Dommen åpnet for at tusenvis av frivillige soldater kan kreve feriepenger.