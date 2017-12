NRK må spare – kutter 50 årsverk

Styret i NRK har nå vedtatt budsjettet for 2018. Siden NRK fikk mindre i lisensøkning enn de spurte om, må statskanalen spare millioner, skriver Medier24.

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen sier at forskjellige avdelinger blir berørt.

– Det blir litt over alt, men det er klart at innholdsdivisjonene blir mer skånet. Vi skal ikke gjøre tiltak som har kortsiktig effekt, for en stadig større del av NRKs ressurser skal gå rett til innholdsproduksjon og publisering. Vi skal skjerme innholdet til publikum i så stor grad som mulig, sier han til medienettstedet.

NRK har redusert bemanningen med rundt 10 prosent de siste fire årene, noe som tilsvarer rundt 400 stillinger.