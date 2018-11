Kristenleder til kjønnskamp: – Ap og KrF er i ferd med å gjøre det kriminelt å fortelle barnet ditt at det finnes to kjønn

Politisk talskvinne Lill May Vestly og Partiet De Kristne vil gå til kamp mot oppfatningen om at det finnes flere enn to kjønn. De mener lesbiske og homofile har fått for stor makt.