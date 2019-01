25-åring døde etter uhell i idrettshall i Stavanger

«Det er med stor sorg vi overbringer beskjed om at en spiller på 25 år døde like før midnatt nyttårsaften, som en følge av skade han pådro seg under søndagens trening. Vi har snakket med familien, og det hele fremstår som et hendelig uhell på isen, men dessverre med veldig tragisk utfall.»

Dette skriver Karton Nilsen, daglig leder i Sørmarka Arena, på Facebook-siden til Puck & Kølle Stavanger. Dette er en åpen side for ishockey-entusiaster i distriktet. I Sørmarka Arena kan de møte opp og spille ishockey flere ganger i uka. Det var på en slik samling søndag at uhellet skjedde.

Døde etter skade på isen

«Ingen kan bebreides for det som skjedde, det dreier seg altså om et veldig uheldig fall», skriver han videre.

Mannen ble raskt tatt hånd om, 113 ble kontaktet og han ble fraktet til sykehus. 25-åringen døde på Haukeland universitetssjukehus av skadene han pådro seg.

«Vi i Sørmarka Arena er naturligvis preget av hendelsen, og våre tanker går først og fremst til familie og venner, som så uventet har mistet en umistelig og kjær», skriver han videre på siden.

«For alle dere som er med på Puck & Kølle, er dette naturligvis også en forferdelig hendelse som vil prege dere. Vi tror det er viktig at dere får snakket sammen, og derfor opprettholder vi alle timer til Puck & Kølle som er satt opp i kalenderen.»

Tilbyr krisehjelp

– Vi ønsker å tilby profesjonell samtalehjelp til alle som ønsker det. Vi stiller også profesjonell krisehjelp til rådighet, sier Nilsen til Aftenbladet.

Den oppsatte treningen onsdag kveld ble brukt til å samtale om hendelsen. Den ble også markert med ett minutts stillhet i hallen.

– Vi har gjennomgått og sett om det var noe vi kunne gjort annerledes, og vi er enige om at ingen kan klandres for det som skjedde, sier Nilsen.

Han understreker at det under ishockeytreningene i Sørmarka Arena er strenge krav til sikkerhet. Det er ikke tillatt med harde og høye skudd. Pucken skal være på isen hele tiden. Spillerne må bruke beskyttelsesutstyr.