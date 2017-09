Entreprenør gravde i feil vei – traff steinalderfunn

Universitetet i Oslo (UiO) har anlagt et erstatningskrav mot entreprenøren Tromøy Bygg, hvor de krever 950.000 kroner i erstatning etter at entreprenøren gravde på feil sted. Funnet er i området Dybdalsheia i Arendal i Aust-Agder. En foreløpig arkeologisk rapport anslår at funnet kan stamme fra de første bosetterne som kom til Dybdalsheia i steinalderen. Omkring 10.000 år senere er området nå regulert til boliger.

På grunn av funnet skulle Kulturhistorisk museum ved UiO i sommer undersøke området, men før arkeologene hadde gjort seg ferdig skjedde en feil fra entreprenørens side, melder nettavisen Uniforum onsdag.

– Enkelt sagt, så sendte entreprenøren ut en gravemaskin med beskjed om å grave opp en vei, og så gravde han opp feil vei, forteller Birger Berg Pedersen i Tromøy Bygg til Uniforum.

Erstatningskravet er på 950.000 kroner. Summen skal, ifølge UiO, reflektere det arkeologene hadde beregnet at det ville koste å grave opp funnstedet. Prosjektleder Pedersen påpeker at funnstedet som har blitt gravd opp, ikke er det samme som det arkeologene allerede hadde undersøkt, og at det dermed er uvisst hva som kunne skjult seg der.

– Vi kan jo ikke godta et krav på en million kroner hvis det ikke er noe å finne der, sier han.