F.v. Tine Sundtoft, her i egenskap av å være styreleder i Kulturminnefondet, deretter de to eierne av Boen Gård, Johan Olsen og Randi Margrethe Eidsaa, og til slutt riksantikvar Hanna Geiran. De de to søskenbarna Olsen og Eidsaa holder på, er de synlige bevisene på at Boen Gård er tildelt Kulturminnefondets nasjonale plakett for godt bevaringsarbeid. Foto: Rune Øidne Reinertsen