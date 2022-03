KRISTIANSAND/UKRAINA: – Vi er to personer som til sammen har lang erfaring i det å tenke beredskap og sikkerhet, og operere i skarpe situasjoner. Vi ønsker å bruke vår kompetanse til å yte veldig direkte hjelp til sivile, sier Knut Marius Haugen (38) til Fædrelandsvennen.

Sent søndag kveld reiste de inn i Ukraina. En lang kø av foreldre med barn kom til fots motsatt vei, og de to nordmennene benyttet sjansen til å gi dem appelsiner, smoothie og litt lommepenger.

Forrige tirsdag reiste kristiansanderen sammen med seks andre veteraner fra Forsvaret ned til den polsk-ukrainske grensa.

Takket være kronerulling og egne penger kunne de sende seks trailere med nødhjelp til flyktninger på polsk side.

Knut Marius Haugen (t.v.) fotografert på grensa til Ukraina søndag kveld, sammen med hjelpearbeider Jan fra Tsjekkia som hadde en del utstyr og varer som de fikk med seg i bilen. Kameraten fra Bergen ønsker ikke å bli avbildet. Foto: Privat

Droppet å reise hjem igjen

Etter endt oppdrag valgte Knut Marius Haugen og kameraten Joakim (32) fra Bergen å gi fra seg returplassene hjem til trygge Norge til ukrainske flyktninger.

Deretter kjøpte de en rimelig stasjonsvogn i Polen, som ble fylt opp med mat, vann, drivstoff, bleier, våtservietter, barnemat og tørrmat.

Søndag lastet de bilen ytterligere, etter å ha overtatt varer fra en tsjekkisk hjelpesending.

– Nå er bilen smekkfull, sier Haugen, som tjenestegjorde i to kontingenter i Kosovo i 2003–2004.

Da Fædrelandsvennen snakket med ham søndag kveld, var de på grensen til Ukraina etter å ha reist via Slovakia.

I første omgang skal de bistå en stor romfamilie med i alt ni barn. Disse menneskene er papirløse, og kan derfor ikke krysse grensa.

Landsbyen de skal til, et kort stykke inn i Ukraina, heter Mukatsjevo.

– Vi får henvendelser fra mennesker om å reise dit eller reise dit. Vi er spente på hvordan dette blir tatt imot, det vi skal levere i kveld. Vi er også åpne for å ta med noen ukrainere tilbake, forutsatt at de har dokumenter som gjør at de kan krysse grensa, sier Knut Marius Haugen.

– Tar minst mulig risiko

– Hva er det som driver dere?

– Det er helt klart et sterkt ønske om å bidra med den kompetansen vi har til å gi hjelp til mennesker i nød. Som veteraner med utdanning fra Forsvaret er vi veldig godt skodd for oppdraget, og har et samhold som gjør at vi stoler på hverandre. Vi tar minst mulig risiko, og har skjønt at apparatet for å hjelpe tar for lang tid. Hjelpa må komme nå – ikke om to uker, svarer kristiansanderen.

Hittil har ikke den delen av Ukraina de skal inn i vært under kryssild. Men ubekreftede meldinger sier at det skal ha vært angrep få mil unna.

– Så det er ikke uten risiko?

– Det kjenner vi på, men det vi egentlig tenker er at menneskene vi kommer inn til nok er mye reddere enn det vi er, svarer Knut Marius Haugen.

Knut Marius Haugen fra Kristiansand bruker sin erfaring fra Forsvaret til å reise inn i Ukraina og hjelpe sivile. Foto: Privat

Hjemme har han en sønn på 11 år som savner pappaen sin, så de vil fortløpende vurdere hvor lenge de skal være der nede. Når de bestemmer seg for å reise hjemover, håper de andre kan ta over stafettpinnen.

– Planen vår er også å hjelpe folk til å hjelpe seg selv videre. Vi er bare to personer, fire hender og en bil, og forsøker å utstyre folk til å hjelpe seg selv og noen rundt seg, sier 38-åringen.

«Å beskytte uskyldige, og kjempe for frihet er essensen av hva soldatyrket innebærer. Vi ser nå stor urett bli begått av en mann som ikke tror på de samme verdiene som oss. Vi må gjøre noe!» skrev de sju veteranene i et innlegg på sosiale medier.