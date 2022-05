Utdanningsforbundet stemte blankt i lønnsoppgjøret. Norsk Lektorlag stemte nei. Dermed er det fare for lærer- og lektorstreik.

– KS nedprioriterer nok en gang skoleverket. Dette er en ren provokasjon. Lærernes lønn har vært nedprioritert både på kort og lang sikt. KS var ansvarlig for at lærerne fikk desidert minst også i fjor. Det skjer samtidig som 20 prosent av de som underviser i landets skoler, mangler lærerutdanning. KS tar overhodet ikke ansvar for skoleverket, sier forbundsleder Steffen Handal.

Sentralstyre i Unio skal nå ta stilling til forslaget. Dersom de avviser det, blir det streik. Handal understreker at det er svært usannsynlig at de vil akseptere resultatet.

Også i Norsk Lektorlag er det fremdeles fare for streik etter de stemte nei til riksmeklerens løsingsforslag.

Meklingen i offentlig sektor har pågått siden lørdag formiddag. Over tolv timer på overtid sier LO, YS og Akademikerne ja til årets lønnsoppgjør med KS, mens Norsk Lektorlag stemte nei og Unio stemte blankt.