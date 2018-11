Solberg: Ikke Høyres politikk å endre abortlovens 2c

Hun gikk tirsdag i rette med folk hun mener tillegger henne meninger i abortdiskusjonen, som går høyt også etter KrFs mye omtalte veivalg.

– Det er ikke Høyres politikk å endre paragraf 2c i dagens abortlov. Eventuelle endringer i abortloven vil være gjenstand for en forhandling mellom fire partier, skriver Solberg på Facebook.

Paragrafen gir rett til abort etter tolvte svangerskapsuke hvis fosteret diagnostiseres med alvorlig sykdom.

– Høyre har ennå ikke diskutert konkrete løsninger og har heller ingen ferdig skrevet tekst med inn i forhandlingene. Men vi har sagt at vi er villige til å diskutere også de vanskelige sakene med KrF, legger hun til.

VG kunne imidlertid i helgen melde at Høyre har forberedt konkrete skisser til endringer i abortloven for å komme KrF i møte. Et forslag er å fjerne paragraf 2c og erstatte den med en ny paragraf som i så fall baserer seg på at svangerskapet kan avbrytes etter uke 12 «hvis fosteret ikke er levedyktig», erfarte avisen.

– Diskriminerende

Solberg viser til at hennes utgangspunkt for å diskutere paragraf 2c i abortloven er at den «oppleves som diskriminerende av enkelte grupper, for eksempel de som har Downs syndrom».

– Jeg har sagt vi kan snakke om å fjerne det diskriminerende elementet i loven hvis vi samtidig styrker vektleggingen av kvinnens situasjon. En eventuell endring må gjøres uten å svekke kvinnens rettigheter, men fjerne det som oppleves som diskriminerende, ifølge Solberg.

Avslutningsvis skriver Høyre-lederen at hun «forstår at folk reagerer på debatten».

– Når det gis inntrykk av at Høyre vil gjøre det vanskeligere å få abort og truer kvinnens rettigheter, så blir mange naturlig nok opprørt. Men slik er det ikke.

KrF-krav

Solberg fikk omfattende kritikk for at hun midt i KrFs interne prosess overfor VG ga uttrykk for at hun åpnet for å forhandle om paragraf 2c. I tillegg var Solberg klar for å gi KrF støtte til et forbud mot såkalt tvillingabort.

– Jeg vet at KrF er spesielt opptatt av den bestemmelsen som gir rett til abort ved stor fare for utviklingsavvik eller alvorlig sykdom. Det er en diskriminerende del i loven, slik den er formulert i dag, sa Solberg.

For KrF er kampen mot det partiet kaller sorteringssamfunnet en svært viktig sak. Likevel reagerte mange KrF-politikere på den røde siden i partiet på Solbergs innblanding i KrF-veivalget.

Utspillet ble også møtt med demonstrasjoner til støtte for abortloven og sterk kritikk fra Arbeiderpartiet og SV, som ønsker å beholde dagens abortlov. Det vil også sterke krefter i både Venstre og Frp.

Sp kan sikre flertall

Imidlertid kan Senterpartiet gjør det lettere for KrF å få flertall for et forbud mot fosterreduksjon, eller tvillingabort.

– Jeg regner med at Sp vil stemme for et lovforslag fra en ny regjering om å forby fosterreduksjon, bekrefter Kjersti Toppe, nestleder i Stortingets helse- og omsorgskomité, overfor Vårt Land.

Hun tar imidlertid et lite forbehold om at Sps representanter vil fristilles.

Det er nå en forventning i KrF om at et forbud mot fosterreduksjon bør være mulig, ifølge Vårt Land.

KrFs forhandlingsdelegasjon hadde sitt første møte med regjeringspartiene mandag. Formelle sonderinger om regjeringsdeltakelse er ventet om en ukes tid.