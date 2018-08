Lege Jørgen Skavlan mener staten bør kutte i støtten til tannregulering

Uten å bekrefte det, gikk helseminister Bent Høie (H) torsdag langt i å antyde at dagens støtteordning til tannregulering vil bli barbert når regjeringens forslag til neste års statsbudsjett legges fram i oktober.

Høie sa til Stavanger Aftenblad at dagens system legger et press på foreldre om å betale for kostbar tannregulering for sitt barn som ikke alltid er medisinsk nødvendig. Uttalelsen har vakt oppsikt, og lørdag gir den kjente allmennlegen Jørgen Skavlan sin støtte til Høie. Overfor NRK forklarer Skavlan at samfunnets krav til vellykkethet og et perfekt smil ikke skal stimuleres av det offentlige.

– Samfunnet skal betale alt for dem som av rene medisinske grunner trenger dette, ikke noen andre. Vi er også her annerledeslandet, sier han til kanalen.

Høie har derimot fått kritikk fra egne regjeringskollegaer i form av Frps helse- og omsorgsfraksjon på Stortinget.

– Et slikt kutt vil ramme barn og unge som fram til i dag har hatt et klart behov for tannregulering. Det vil Frp ikke støtte, sa Frps helsepolitiske talsmann Bård Hoksrud til NTB fredag.