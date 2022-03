KRISTIANSAND: Ledelsen i selskapet håper nå på flere passasjerer slik at ikke billettprisene må økes på grunn av de rekordhøye dieselprisene.

Dette skriver Agderposten lørdag. Til avisa sier styreleder Tom Roger Øydne i Konkurrenten dette:

– Det tilsvarer egentlig at vi med dagens passasjertall må sette opp prisen med 20-25 kroner.

Dieselprisen per liter er nå seks kroner mer enn budsjettert, noe som gir Konkurrenten.no en ekstrakostnad på 1100 kroner på ruta tur/retur Kristiansand-Oslo.

Det gir et tap på 280.000 kroner i måneden, og betyr at selskapet trenger tre passasjerer ekstra per avgang for å kompensere. Hvis ikke må billettprisen økes med 20 - 25 kroner. Prisen er i dag 495 kroner en vei Kristiansand - Oslo.

Konkurrenten.nos daglige leder Sigurd-Åge Engamo sier til Agderposten:

– Vi opplever fortsatt at busstrafikken preges av pandemien. Om det slippet taket og passasjertallet går opp er det neppe behov for å øke billettprisen.

Fergeselskapet Fjord Line opplyste til Fædrelandsvennen torsdag at de innfører drivstofftillegg på sine seilinger til Danmark.

Tillegget ble innført samme dag, og medfører et tillegg en vei på 150 kroner per bil og 50 kroner per passasjer.

Color Line opplyste samtidig at de fortsatt ikke innfører drivstofftillegg.