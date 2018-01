Giske: Falske varsler lekket til mediene

– Jeg har i dag meddelt partileder Jonas Gahr Støre og partisekretær Kjersti Stenseng at slik situasjonen er, ser jeg det som umulig å utøve oppgavene som nestleder i Arbeiderpartiet på en god måte, skriver Giske på Facebook , få minutter etter at Arbeiderpartiet sendte ut en pressemelding om at han fritas fra sitt verv som nestleder.

Giske gjentar beklagelsen for at han har påført andre mennesker ubehag og problemer ved sin atferd. Han sier saken må behandles grundig, og at det også innebærer at han får komme med sin versjon:

– Det er kommet flere grunnløse og falske varsler med påstander og beskrivelser jeg på det sterkeste bestrider. Disse har systematisk vært lekket til mediene, Alvorlige anklager er blitt publisert kun basert på anonyme kilder, kommentert som sannheter, og spredt i sosiale medier. Dette har gjort min og andres situasjon svært vanskelig, og undergraver også tryggheten til reelle varslere, skriver han.

Nå håper han at partiet får ro til å arbeide i fred, men signaliserer at han vil tilbake.

– Jeg er fortsatt sykmeldt, og vil takke de mange som har gitt meg støtte, omtanke og tillit i disse dagene. Det setter jeg stor pris på. Jeg håper fremtiden vil vise at jeg er den tilliten verdig.