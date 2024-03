Nkom har dekket utgifter til Espens pendlerbolig i Lillesand uten at det var avklart med Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet, slik rutinen er, skriver de i en pressemelding.

Inntil videre blir det avdelingsdirektør John-Eivind Velure som fungerer som direktør i Nkom.

Espen har tilbudt seg å tilbakebetale utgifter på 290.000 kroner i tillegg til at han fratrer stillingen.

– Nkom har et stort og viktig samfunnsoppdrag med å legge til rette for en sikker og robust digital grunnmur med mobiltjenester og internett til alle i hele Norge. Jeg ser fram til å jobbe videre med Nkoms mange viktige oppgaver sammen med dyktige medarbeidere. Jeg vil også benytte anledningen til å takke Pål Wien Espen for innsatsen han har lagt ned for Nkom, sier Velure.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet har ligget i Lillesand siden 2007. Foto: Nkom

Pål Wien Espen ble utnevnt som direktør i Nkom i juni 2020. Da kom han fra stillingen som juridisk direktør i sikkerhetsselskapet i Verisure. Han har også bakgrunn fra Telenor, der han sa opp i forbindelse med Vimpelcom-saken i 2016.

Nkom er en tilsyns- og forvaltningsmyndighet for tjenester innenfor post og elektronisk kommunikasjon i Norge. Etaten har vært plassert i Lillesand siden 2007.

I februar i år ble det imidlertid kjent at leiekontrakten går ut i 2027, og etaten kan være på flyttefot.