Alle hyllet lillebror Ingebrigtsen

Lillebror Ingebrigtsen var forhåndsfavoritt foran finalen på 1500 meter og innfridde så det suste. Den talentfulle 16-åringen ble klokket inn til tiden 3.53,29.

– Det har vært et veldig bra mesterskap over all forventning. Det er selvfølgelig gøy når jeg først er i form å bli med på litt av hvert. Det er ikke noe annet enn gøy, sa Jakob Ingebrigtsen til NTB.

– Kjenner du i det hele tatt at du er sliten?

– Sliten kan jeg være etterpå, sa gullvinneren smilende.

– Det er nesten litt utenfor fatteevne. Han løper denne 1500-meteren som dette er det første løpet han løper i dette mesterskapet. Han ser knallsterk ut ennå. Det er helt drøyt, sa far og trener Gjert Ingebrigtsen til NTB.

Ferdinand Kvam Edman fra Sturla tok sølvet på 1500-meteren, mens Tjalve-løperen Thomas Jefferson Byrkjeland sikret seg bronsemedaljen.

Råkjør

Søndagens gull satte punktum for det som har vært et NM-råkjør nesten uten sidestykke i norsk friidretts historie for lillebror Ingebrigtsen. Lørdag tok han gull på 3000 meter hinder med tiden 8.44,12 – bare en drøy halvtime etter at han hadde løpt inn til bronsemedalje på 800 meter.

Fredag innledet han meterskapet med gull på 5000 meter med supertiden 13.35,84.

– Hva skal man si? det er helt utrolig hva den gutten har av kapasitet. Det er i tillegg på tampen av sesongen, og han har vært gjennom mye. Alt koster energi, sa friidrettsforbundets toppidrettssjef Håvard Tjørhom til NTB.

– Han setter en ny standard, og det var mange som ristet på hodet før han begynte, men han gjennomfører med glans, tilføyde han.

Tjørhom er ikke bekymret for at belastningen på unggutten.

– Selv om han er såpass ung, er han i et miljø med brødrene sine og faren, og de vet bedre enn mange andre hva dette går ut på. Jeg er ikke sånn sett ikke så bekymret, men man skal selvfølgelig ha det i bakhodet, sa han.

Imponert president

Friidrettspresident Ketil Tømmernes var også mektig imponert over det lillebror Ingebrigtsen fikk til på hjemmebane.

– Jeg er utrolig imponert. En sånn løpskapasitet på en så ung utøver betyr at vi har mye å glede oss til framover, sa han til NTB.

Sist en norsk friidrettsutøver tok gull på nettopp 1500 meter, 3000 meter hinder og 5000 meter i et og samme VM, var under hovedmesterskapet i Bodø i 1980. Da gikk Gulars Anfin Rosendahl på alle de tre distansene.

Rosendahl kombinerte imidlertid ikke kjempeprestasjonen med bronse på 800 meter. 16 år var han heller ikke.

Med til historien hører det også at Jakob Ingebrigtsen kom rett til Sandnes fra Sveits fredag. Der løp han en 800 meter i forkant av Diamond League-stevne i Zürich og satte like godt personlig rekord med 1.49,40.

Lillebror Ingebrigtsens super-NM gjorde han til en kandidat til å motta årets kongepokal, men Karsten Warholms tre overlegne NM-gull etter VM-triumfen ble foretrukket. Karoline Bjerkeli Grøvdal vant pokalen på kvinnesiden.