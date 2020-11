Helene Isaksen (I midten) er avdelingsleder på Geitmyra matkultursenter for barn i Kristiansand. De mister nå støtten til undervisning som de har fått via pilotprosjektet sammen med kommunen. Da dette bildet ble tatt torsdag, var 6. klasse på Prestheia skole innom for å få undervisning. Til venstre; lærer på Geitmyra, Niciolai Brenna Ertzeid. Foto: Jacob J. Buchard