Liv Signe Navarsete sykmeldt som følge av sexmeldingssaken

Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum har varslet at sexmeldingen som ble sendt til Navarsete, vil bli anmeldt til politiet dersom ingen står fram og tar ansvar for meldingen i løpet av onsdagen. Da NTB var i kontakt med partiets kommunikasjonsavdeling klokka 22.15 onsdag kveld, var det ingen som hadde gjort det.

Tidligere samme kveld fortalte Liv Signe Navarsete hvordan saken hadde preget henne.

– Jeg har fått tilbake noen av de samme symptomene som i 2014, med svimmelhet og det som følger med, så jeg blir sykmeldt en periode framover, sa Navarsete da hun ble intervjuet på NRKs Torp onsdag kveld.

Den daværende Senterparti-lederen var sykmeldt i rundt fem uker på senvinteren 2014 – kort tid etter at hun ble presset ut av partiledervervet etter en langvarig konflikt med Ola Borten Moe og hans støttespillere – med såkalt virus på balansenerven, eller vestibularisnevritt. Plagene førte til svimmelhet, kvalme og oppkast.

– Jeg føler at jeg tar en for laget, og da tenker jeg på jentelaget. Jeg får ufattelig mye støtte, ikke bare fra damer, men også fra mange, mange menn. Men det har sin kostnad, sa Navarsete om hvordan hun opplever oppmerksomheten rundt og utviklingen i sexmelding-skandalen.

Ti menn på hyttetur

En fuktig lørdagsnatt for to år siden sendte noen meldingen «Vi har lyst på fitta di» til Navarsetes meldingsinnboks på Facebook. Meldingen ble sendt fra telefonen til tidligere statssekretær Morten Søberg, som var på hyttetur med ni andre menn, blant annet Ola Borten Moe og flere av hans allierte.

Søberg er utenfor mistanke, ifølge Navarsete. Alle de andre benekter at det var de som sendte meldingen, og samtlige avviser å ha kunnskap om hvem som gjorde det.

Navarsete forteller nå at hun varslet partiledelsen om meldingen da hun mottok den i februar 2016, og at det tok lang tid før hun fikk noen tilbakemelding. Da Sp-ledelsen endelig ga henne en statusoppdatering var det med beskjed om at man hadde undersøkt saken, men ikke kommet til bunns i den.

Ville ikke satt sine bein i Sp

Og der sto saken, inntil sexmeldingen dukket opp i Nationen for to uker siden. Navarsete selv avviser at det var hun som sendte meldingen til avisen og framholder at hun ikke vet hvordan Nationen fikk kunnskap om meldingen.

Da den først var ute i offentligheten, mente Navarsete at hun ikke noe annet valg enn å kommentere den.

– Hvis jeg ikke kommenterte den, ville det være som om jeg sa at «dette er greit». Det kunne jeg ikke gjøre. Det er absolutt ikke greit å sende slike meldinger. Hvis jeg var 16 år, ville jeg aldri satt mine bein i Senterpartiet igjen, hvis jeg hadde fått en slik melding fra ganske ledende personer i partiet, sa Navarsete.