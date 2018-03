TV 2-Jesper om VAR: – Hjelper ikke å ha en Ferrari i garasjen om du ikke har noen til å kjøre den

Jan Åge Fjørtoft og Jesper Mathisen derimot er positive til nyvinningen.

– Jeg synes fotballen er på feil vei, sa Tottenham-manager Mauricio Pochettino etter flere omdiskuterte avgjørelsen etter 6-1-seieren mot Rochdale i FA-cupen onsdag.

Det store problemet med VAR, et videoverktøy der en assistentdommer studerer TV-repriser før en endelig dommeravgjørelse tas, er tidsbruken som fører til stans i spillet – ofte på flere minutter.

– VAR kommer til å ødelegge fotballen som vi kjenner den. Få det bort, skrev tidligere Premier League-proff Brede Hangeland på Twitter.

Han har flere ganger kritisert innføringen av VAR i FA-cupen, mens tidligere Swindon- og Middlesbrough-spiss Jan Åge Fjørtoft er langt mer åpen for bruk av moderne teknologi.

– Jeg mener det er riktig at fotballen også følger den teknologiske utviklingen, men da på klare avgjørelser som der man kartlegger om det er mål eller ikke mål, eller hvem som skal ha det røde kortet, sier Fjørtoft til NTB.

– Men det bør ikke brukes på om det er straffe/ikke straffe eller offside/ikke offside, som er skjønn. Det er ingen vits å ta skjønn bare til et nytt nivå. Det gjør dommerne usikre og tar bort autoriteten, fortsetter Viasport-profilen.

Jesper Mathisen, TV 2s profilerte fotballekspert og tidligere midtstopper i Start, følger Fjørtofts linje.

Barnesykdommer

– Vi må ta innover oss at vi har fått teknologiske nyvinninger som fungerer bra i 2018. Det er ikke sjarmerende at en Champions League-finale kan bli avgjort av en scoring som var én meter offside. Det blir helt feil, sier Mathisen.

Flere kamper i den engelske FA-cupen har blitt preget av flere minutters venting etter innføringen av VAR.

– Vi skal ikke ta vekk spontaniteten, og der jeg ser VAR er blitt brukt over tid, så fungerer det bare bedre og bedre. Ingen kan forvente at dette er uten barnesykdommer. I England er det ikke videoens feil, men dommerne sin feil at det blir så mye venting, fortsetter TV 2-eksperten.

– Det er dommere som absolutt ikke har kontroll på når VAR skal brukes. Det nytter ikke å ha en Ferrari i garasjen om du ikke har noen til å kjøre bilen, illustrerer Mathisen det hele.

Tar ikke bort sjarmen

Han viser til både italiensk Serie A (VAR) og tennissporten (Hawk-Eye).

– I Italia fungerer det bedre og bedre, og i tennis er det blitt kjempeunderholdning for tilskuerne og seerne. Og jeg mener du ikke tar bort sjarmen når du bruker videodømming på enkelte ting. Var det filming eller straffespark? Du vil alltid få argumentet at 70 mener det er straffe, 30 ikke. Har dommeren sett på video, får han bedre forutsetninger til å treffe. Vi kan fortsatt være uenige i avgjørelsene, men da har dommeren i alle fall sett episoden i reprise, sier den tidligere Start-kjempen.

Fjørtoft er også klar på at tidsbruken og pausene i spillet må bli kortere når omdiskuterte situasjoner vurderes.

– Måten det er blitt introdusert på er helt håpløs, det så jo ut som noen hadde funnet på det like før kampen. Det tar bort flyten i kampene. Og i cupkampen mellom Liverpool og West Bromwich var det bare vondt å se på. Det skulle vært lagt til ti minutter (etter alle pausene i spillet), og de la bare til fire, sier den tidligere Premier League-spissen.