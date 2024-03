– Inngrepet var vellykket, og kongen har det bra. Kongen vil være på sykehuset i noen dager til, skriver Slottet i en pressemelding.

Kongens livlege Bjørn Bendz vil møte pressen for et kort pressemøte på Rikshospitalet klokken 15.30 i dag.

Kongen ble syk med en infeksjon 27. februar under en ferietur i Malaysia og lagt inn på sykehus. Han fikk operert inn en midlertidig pacemaker under sykehusoppholdet.

Han ble første helgen i mars fraktet hjem med fly og lagt inn på Rikshospitalet i Oslo. Kongen er sykmeldt i to uker.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) ønsket kongen god bedring da han møtte pressen utenfor Klækken hotell i Hønefoss tirsdag.

– Jeg ønsker kongen god bedring og at operasjonen skal gå bra, og at den pacemakeren skal gi ham bedre helse. Det gjør at alle i Norge tenker på ham i dag og ønsker at dette skal gå bra, sier statsministeren til NTB.