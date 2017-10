Politiloggen 22. oktober

KRISTIANSAND: Tyveri av båt.

09.30: En 17-fots båt ble stjålet fra Lyngøya i Kristiansand og funnet igjen ytterst på Dvergsnestangen like ved Dvergsnesveien kort tid etter. Båttyven, en mann i oransje varmedress, er i drift i området. En halvtime senere opplyser politiet at de har pågrepet en mistenkt i området og sjekker ham opp mot beskrivelse fra vitner. Mannen på 40 erkjenner tyveri av to båter og blir satt i arrest.

KRISTIANSAND: Innbrudd i Gimlehallen

09.30: Det har vært innbrudd i Gimlehallen i løpet av natta. Ukjent hva som er stjålet. Politiet foretar åstedsundersøkelse.

AGDER: Ingen hendelser knyttet til været.

07.00: Politiet opplyser om at de ikke har fått meldinger fra publikum eller andre om hendelser knyttet til værsituasjonen.

– Ikke en eneste henvendelse på værrelaterte ting gjennom natta, bekrefter operasjonsleder Eyvind Formo i Agder politidistrikt tidlig søndag morgen. Han opplyser videre at politiet har sjekket noen sårbare plasser og vil fortsette og følge flomsituasjonen utover dagen sammen med de andre beredskapsetatene.

SONGDALEN: Ubetalt drosjetur.

05.01: Mann betalte ikke for drosjetur, men partene har ordnet opp.

KRISTIANSAND: Knuste glass i dør.

05.08: Mann anmeldt for skadeverk etter at han knuste et glass i en dør.

KRISTIANSAND: Gåtur i Baneheitunellen.

03.07: Flere meldinger om beruset mann som går i eller ved veibanen i Baneheitunellen på E 18. Mannen er borte når politiet ankommer stedet.

FARSUND: Utforkjørsel.

03.13: En bil har kjørt av Listerveien i Farsund og fått materielle skader. Politiet har ikke fått kontakt med bileieren.

KRISTIANSAND: Urinering på offentlig sted

03.18: En mann er anmeldt for å ha urinert på offentlig sted i sentrum.

ARENDAL: Vannplaning og kollisjon

02.53: En bil har fått vannplaning og kollidert med autovernet. Bilberger har hentet bilen.

AUDNEDAL: Promillekjøring

02.52: En mann er anmeldt og har fått førerkortet beslaglagt for å ha kjørt bil i påvirket tilstand på Byremo.

GRIMSTAD: Beruset

02.42: En beruset kvinne er innbragt av politiet.

KVINESDAL: Gebyr for piggdekkbruk

02.33: En mann får utstedt gebyr for å ha kjørt med piggdekk på bilen.

KRISTIANSAND: Sparket i brystet

02.29: En mann blir sparket i brystet inne på en bensinstasjon i sentrum. Fornærmede anmelder forholdet.

KRISTIANSAND: Bortvist fra sentrum

02.19: En mann blir bortvist fra sentrum etter å ha forstyrret ro og orden inne på et serveringssted.

KVINESDAL: Promillekontroll

02.14: 21 bilister blir kontrollert for promille på fylkesvei 42. Ingen reaksjoner.

FARSUND: Høy musikk

02.14: Klage på høy musikk fra privatadresse som forstyrrer natteroen. Vedkommende blir pålagt å dempe musikken.

MANDAL: Feststøy

02.00: Støy fra fest som forstyrrer natteroen. Politiet drar til stedet og får lovnad om at støyen skal dempes.

ARENDAL: Stakk fra kontroll

02.00: Bilfører stakk fra kontroll men pågripes etter en etterfølgelse. Blir anmeldt for dokumentforfalskning og kjøring uten gyldig førerkort.

KRISTIANSAND: Skallet i nesa

01.46: Politiet treffer på mann som tidligere på natta har blitt skallet i nesa. Mannen anmelder forholdet over helga.

ARENDAL: Bortvist fra sentrum 2

01.39: To menn blir innbragt til politiet etter å ha forstyrret ro og orden ved et utested. Sak opprettes.

KRISTIANSAND: Bortvist fra sentrum 3

01.38: To menn blir bortvist fra sentrum etter å ha forstyrret ro og orden ved et utested.

KRISTIANSAND: Forstyrret ro og orden

01.17: En kvinne blir innbragt etter å ha forstyrret ro og orden på en privatadresse.

KRISTIANSAND: Trafikkuhell

01.08: Politiet bistår partene etter et mindre trafikkuhell ved Dvergsnes.

KRISTIANSAND: Forstyrret ro og orden 2

01.03: En mann forstyrrer ro og orden ved et utested, men forsvinner fra stedet når politiet ankommer.

KRISTIANSAND: Rop om hjelp

00.56: Politiet får melding om rop om hjelp ved Haumyrheia. Sjekker i området uten resultat.

SØGNE: Banket på feil dør

00.45: En beruset mann banker på feil dør i Vedderheia. Skulle til en annen bolig hvor det var fest. Er borte før politiet ankommer.

ARENDAL: Kastet sykler i sjøen

00.40: Melding om at noen kaster sykler i sjøen ved fergeleiet på Tromøy. Politiet har vært i kontakt med fire personer, men har ikke kunnet se om noen sykler var kastet på sjøen. En av personene blir bortvist for natta.

KRISTIANSAND: Bortvist fra sentrum 4

00.16: En mann blir bortvist fra sentrum etter å ha forstyrret ro og orden ved et utested.

KRISTIANSAND: Barbeint på E 18

00.12: Melding om en mann som går barbeint langs E 18 ved Narviga. Politiet har sett etter mannen uten resultat.