Tesla-gründer Elon Musk: - Nordmenn har all grunn til å være misfornøyde med Tesla

Det er over 26.000 Tesla-biler på norske veier og antallet har økt kraftig de siste årene. Det har ført til at verkstedskapasiteten lenge har vært sprengt, skriver Dagens Næringsliv.

I vinter lovet Tesla å ta tak i problemet og ville ansette over 300 nye servicemedarbeidere i 2018, men lite har skjedd.

– Nordmenn har all grunn til å være misfornøyde med Tesla. Vi har problemer med å utvide serviceverkstedene, spesielt i Oslo, skriver Tesla-sjefen på Twitter.

– Dette kan la seg løse raskt med mobile servicekjøretøy. Vi venter på godkjennelse fra myndighetene, fortsetter han, og viser til norske myndigheter.

Onsdag bekreftet Forbrukerrådet at de har registrert en markant økning i henvendelser om Tesla-biler. Samme dag påpekte kommunikasjonsrådgiver Nora Egenæs i Tesla Norge til NTB den store økningen i antall biler i Norge.

«Vi jobber hardt med å øke servicekapasiteten vår, og kommer blant annet til å doble antall ansatte på service og åpne et stort servicesenter i Oslo-området i løpet av året. Vi har gjennomført, og vil fortsette å gjennomføre, en rekke forbedringer av våre telefontjenester», skrev hun i en e-post.

Ifølge Forbrukerrådet går mange av klagene ut på at folk sliter med å komme i kontakt med firmaets kundeservice, og at flere har klaget på for sene leveranser. I tillegg mottar de klager i forbindelse med biler med tekniske problemer.